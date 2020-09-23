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Российский истребитель Су-30 случайно сбили на учениях - РосСМИ

Среда, 23 сентября 2020, 13:29

Российский истребитель Су-30, разбившийся в Тверской области во вторник, по предварительным данным, случайно сбили другим самолетом во время учений.

Источник: Российское агентство ТАСС, которое ссылается на источник экстренных службах региона

Дословно: "Предварительно, причина ЧП - это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлен другим воздушным судном".

Предыстория: 22 сентябрь истребитель Су-30 упал в России в Тверской области при осуществлении учебно-тренировочного полета. Экипаж катапультировался и был эвакуирован.

Темы: Росcияармия


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