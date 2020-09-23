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Ми хотіли б бачити більше прагнення Москви до миру – Зеленський

Середа, 23 вересня 2020, 13:31
Ми хотіли б бачити більше прагнення Москви до миру – Зеленський
AP

Президент Володимир Зеленський хотів би бачити в російського керівництва більше прагнення до відновлення миру на Донбасі, і впевнений, що без втручання ззовні окуповані зараз території нормально б жили у складі України.

Джерело: інтерв'ю Зеленського словацькому економічному виданню "Hospodárske noviny" перед візитом до Словаччини, текст Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "З Росією у нас складні відносини. Сьомий рік триває війна на Донбасі. Росія анексувала наш півострів Крим. Водночас історично раніше у нас було чимало економічних і людських контактів, які довелося болісно обривати.

Війна на сході України забрала понад 14 тисяч життів, скалічила десятки тисяч доль, зруйнувала родини, забрала дім у мільйонів. Говорити про нормалізацію – це накладати штампи на складні процеси. У цьому випадку – процес переговорів щодо досягнення миру…  

Україна зацікавлена в мирі найбільше, бо війна – на нашій території. Але на шляху до миру має бути рух двох сторін, і ключові кроки має зробити Росія, яка контролює окуповані території України. Ми хотіли б бачити більше прагнення Москви пришвидшити досягнення миру".

Деталі: Зеленський зазначив, що його комунікація з президентом Росії "обмежена, але предметна" – проте "як перфекціоніст" він хотів би "більшої ефективності" від діалогу з Володимиром Путіним. Зараз є і "нормандський" чотиристоронній формат, і двосторонній формат спілкування президентів.

Зеленський зазначив, що перемовини лідерів "нормандської четвірки" – України, Німеччини, Франції та Росії – поновили минулої зими, а до цього лідери не зустрічалися 3 роки. За словами чинного президента, "без діалогу з Путіним ми не зможемо добитися миру".

Він зазначив, що цього літа вперше за понад 6 років вдалося встановити "реальний режим припинення вогню", а загалом за рік його президентства повернули майже 150 людей із полону в Росії та на окупованих територіях, розвели війська на Донбасі на трьох позиціях, домовилися про розмінування території, а також про допуск "Міжнародного комітету Червоного Хреста" в ОРДЛО.

Зеленський переконаний, що війна скінчиться, але Україні знадобиться підтримка демократичного Заходу.

Пряма мова: "Звісно, війна триває лише на 3% нашої території, однак нам все одно потрібна підтримка Заходу. Війна на Донбасі дестабілізує ситуацію на всьому континенті. Це втрати для економіки та людського капіталу.

Всі війни коли-небудь закінчуються. Питання в тому, скільки вони тривають, скільки життів забирають, скільки страждань приносять. Ми впевнені на 100%, що українські міста – Донецьк і Луганськ – це наші міста, там наші люди, як і в Криму, до речі. І якби не зовнішнє втручання, то й Донецьк, і Луганськ, і Крим нормально жили б у єдиній нашій державній системі".

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийДонбасвійнаРосіяПутін
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