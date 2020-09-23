Мы хотели бы видеть большее стремление Москвы к миру – Зеленский

Президент Владимир Зеленский хотел бы видеть у российского руководства больше стремления к восстановлению мира на Донбассе, и уверен, что без вмешательства извне оккупированные сейчас территории нормально бы жили в составе Украины.

Источник: интервью Зеленского словацкому экономическому изданию "Hospodárske noviny" перед визитом в Словакию, текст Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "С Россией у нас сложные отношения. Седьмой год продолжается война на Донбассе. Россия аннексировала наш полуостров Крым. В то же время исторически раньше у нас было немало экономических и человеческих контактов, которые пришлось мучительно обрывать.

Война на востоке Украины унесла более 14 тысяч жизней, искалечила десятки тысяч судеб, разрушила семьи, лишила дома миллионы. Говорить о нормализации – это накладывать штампы на сложные процессы. В данном случае – процесс переговоров по достижению мира...

Украина заинтересована в мире больше всех, потому что война – на нашей территории. Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должен сделать Россия, которая контролирует оккупированные территории Украины. Мы хотели бы видеть больше стремления Москвы ускорить достижение мира".

Детали: Зеленский отметил, что его коммуникация с президентом России "ограниченная, но предметная" – однако "как перфекционист" он хотел бы "большей эффективности" от диалога с Владимиром Путиным. Сейчас есть и "нормандский" четырехсторонний формат, и двусторонний формат общения президентов.

Зеленский отметил, что переговоры лидеров "нормандской четверки" – Украины, Германии, Франции и России – возобновили прошлой зимой, а до этого лидеры не встречались 3 года. По словам действующего президента, "без диалога с Путиным мы не сможем добиться мира".

Он отметил, что этим летом впервые за более 6 лет удалось установить "реальный режим прекращения огня", а всего за год его президентства вернули почти 150 человек из плена в России и на оккупированных территориях, развели войска на Донбассе на трех позициях, договорились о разминировании территории, а также о допуске "Международного комитета Красного Креста" в ОРДЛО.

Зеленский убежден, что война окончится, но Украине понадобится поддержка демократического Запада.

Прямая речь: "Конечно, война идет лишь на 3% нашей территории, однако нам все равно нужна поддержка Запада. Война на Донбассе дестабилизирует ситуацию на всем континенте. Это потери для экономики и человеческого капитала.

Все войны когда-нибудь заканчиваются. Вопрос в том, сколько они длятся, сколько жизней уносят, сколько страданий приносят. Мы уверены на 100%, что украинские города – Донецк и Луганск – это наши города, там наши люди, как и в Крыму, кстати. И если бы не внешнее вмешательство, то и Донецк, и Луганск, и Крым нормально жили бы в единой нашей государственной системе".