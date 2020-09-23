Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мы хотели бы видеть большее стремление Москвы к миру – Зеленский

Среда, 23 сентября 2020, 13:31
Мы хотели бы видеть большее стремление Москвы к миру – Зеленский
AP

Президент Владимир Зеленский хотел бы видеть у российского руководства больше стремления к восстановлению мира на Донбассе, и уверен, что без вмешательства извне оккупированные сейчас территории нормально бы жили в составе Украины.

Источник: интервью Зеленского словацкому экономическому изданию "Hospodárske noviny" перед визитом в Словакию, текст Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "С Россией у нас сложные отношения. Седьмой год продолжается война на Донбассе. Россия аннексировала наш полуостров Крым. В то же время исторически раньше у нас было немало экономических и человеческих контактов, которые пришлось мучительно обрывать.

Война на востоке Украины унесла более 14 тысяч жизней, искалечила десятки тысяч судеб, разрушила семьи, лишила дома миллионы. Говорить о нормализации – это накладывать штампы на сложные процессы. В данном случае – процесс переговоров по достижению мира...

Украина заинтересована в мире больше всех, потому что война – на нашей территории. Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должен сделать Россия, которая контролирует оккупированные территории Украины. Мы хотели бы видеть больше стремления Москвы ускорить достижение мира".

Детали: Зеленский отметил, что его коммуникация с президентом России "ограниченная, но предметная" – однако "как перфекционист" он хотел бы "большей эффективности" от диалога с Владимиром Путиным. Сейчас есть и "нормандский" четырехсторонний формат, и двусторонний формат общения президентов.

Зеленский отметил, что переговоры лидеров "нормандской четверки" – Украины, Германии, Франции и России – возобновили прошлой зимой, а до этого лидеры не встречались 3 года. По словам действующего президента, "без диалога с Путиным мы не сможем добиться мира".

Он отметил, что этим летом впервые за более 6 лет удалось установить "реальный режим прекращения огня", а всего за год его президентства вернули почти 150 человек из плена в России и на оккупированных территориях, развели войска на Донбассе на трех позициях, договорились о разминировании территории, а также о допуске "Международного комитета Красного Креста" в ОРДЛО.

Зеленский убежден, что война окончится, но Украине понадобится поддержка демократического Запада.

Прямая речь: "Конечно, война идет лишь на 3% нашей территории, однако нам все равно нужна поддержка Запада. Война на Донбассе дестабилизирует ситуацию на всем континенте. Это потери для экономики и человеческого капитала.

Все войны когда-нибудь заканчиваются. Вопрос в том, сколько они длятся, сколько жизней уносят, сколько страданий приносят. Мы уверены на 100%, что украинские города – Донецк и Луганск – это наши города, там наши люди, как и в Крыму, кстати. И если бы не внешнее вмешательство, то и Донецк, и Луганск, и Крым нормально жили бы в единой нашей государственной системе".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийДонбассвойнаРосcияПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
Зеленский приехал в Турцию: будет говорить с Эрдоганом
Последние новости
22:49
В Белграде тысячи людей требовали отмены результатов выборов
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
Все новости...
Реклама: