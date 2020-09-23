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В Раді пропонують карати за публічне заперечення російської окупації

Середа, 23 вересня 2020, 17:16

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким чиновникам і держорганам забороняється публічні висловлювання про визнання законності окупації Росією частини території України.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Група народних депутатів, більшість з яких належить до фракції "Слуга народу", зареєстрували відповідний законопроєкт 21 вересня. 23 вересня його направили на ознайомлення комітету.

В пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що він передбачає заборону  поширення "національними публічними діячами, органами державної влади та місцевого самоврядування" публічних висловлювань, які прямо або опосередковано містять ознаки визнання законності окупації Російською Федерацією.

Також забороняється участь цих діячів в урочистостях з нагоди відзначення офіційних державних свят Росії і взаємодія з незаконними органами і посадовими особами, створеними на тимчасово окупованій території, органами державної влади та місцевого самоврядування Росії.

Проєктом також встановлюється заборона заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні, Голокосту і депортації кримських татар у 1944 році у відповідності з міжнародними актами ООН.

За ці порушення пропонується передбачити відповідальність, проте в законопроєкті не вказано яку саме. Зазначається, що це буде регулювати інший закон.

Передісторія: У червні Рада ЄС продовжила на рік санкції проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.

Українська правда
Теми: анексіяРосія


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