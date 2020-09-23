В Раде предлагают наказывать за публичное отрицание русской оккупации

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым чиновникам и госорганам запрещается публичные высказывания о признании законности оккупации Россией части территории Украины.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Группа народных депутатов, большинство из которых относится к фракции "Слуга народа", зарегистрировали соответствующий законопроект 21 сентября. 23 сентября он был направлен на ознакомление комитета.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что он предусматривает запрет распространения "национальными общественными деятелями, органами государственной власти и местного самоуправления" публичных высказываний, которые прямо или косвенно содержат признаки признания законности оккупации Российской Федерацией.

Также запрещается участие этих деятелей в торжествах по случаю официальных государственных праздников России и взаимодействие с незаконными органами и должностными лицами, созданными на временно оккупированной территории, органами государственной власти и местного самоуправления в России.

Проектом также устанавливается запрет отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине, Холокоста и депортации крымских татар в 1944 году в соответствии с международными актами ООН.

За эти нарушения предлагается предусмотреть ответственность, однако в законопроекте не указано какую именно. Отмечается, что это будет регулировать другой закон.

Предыстория: В июне Совет ЕС продлил на год санкции против России, введенных в связи с незаконной аннексией Крыма.