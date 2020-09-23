Кримчан змушують відмовлятися від українських паспортів – постпред в ООН

В окупованому Росією Криму переслідують власників українських паспортів та тиснуть, аби населення відмовлялося від українських документів.

Джерело: представник України при ООН Сергій Кислиця розповів в інтерв’ю Крим.Реалії

Пряма мова Кислиці: "Те, що на власників українських паспортів тиснуть для того, щоб вони позбавилися цих паспортів - це факт. Але я хочу сказати, що українське громадянство не випливає із наявності паспорта".

Деталі: Він уточнив, якщо окупанти змушують жителів півострова порвати свої українські паспорти, вони все одно залишаються громадянами України.

Нагадаємо: Раніше Кислиця повідомляв, що обговорювати відновлення поставок дніпровської води в окупований Крим можна лише в тому випадку, якщо Росія офіційно звернеться з таким проханням до влади України і при цьому визнає себе країною-окупантом.