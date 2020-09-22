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Кислиця про воду в Крим: Росія повинна визнати себе окупантом та попросити

Вівторок, 22 вересня 2020, 17:44
Кислиця про воду в Крим: Росія повинна визнати себе окупантом та попросити

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця вважає, що обговорювати відновлення поставок дніпровської води в окупований Крим можна лише в тому випадку, якщо Росія офіційно звернеться з таким проханням до влади України і при цьому визнає себе країною-окупантом.

Джерело: Кислиця в інтерв'ю "Крим.Реаліі"

Пряма мова Кислиці: "Для того щоб почати розмову про постачання води, вони (влада Росії - ред.), По-перше, повинні визнати, що вони країна-окупант і офіційно звернутися як країна-окупант, згідно гуманітарного права. Вони повинні звернутися до влади України з офіційним проханням, а не з погрозами, з істериками, розумієте.

І тоді будемо дивитися, тоді відповідні міністерства і відомства будуть дивитися, яка повинна бути наша реакція. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день країна-окупант ніколи не зверталася до України з проханням почати діалог про цю проблему. Замість цього ми бачимо багато суєти і істерик за лаштунками цієї проблеми".

Чому це важливо: Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення грунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

Фактично Росія поступово перетворює півострів в пустелю. Тим часом пропаганда країни-агресора через ЗМІ та соцмережі намагається маніпулювати громадською думкою в Україні, щоб отримати воду в окупований Крим.

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Нагадаємо: У зв'язку з нестачею прісної води в Криму кремлівський куратор окупованого Росією півострова Сергій Аксьонов вважає за необхідне порушити кримінальні справи щодо людей, які розпорядилися перекрити Північно-Кримський канал.

При цьому представництво президента в АРК відкидає звинувачення російської влади щодо обов'язків України постачати воду до анексованого Росією Криму й наголошує, що забезпечення окупованої території ресурсами є обов'язком держави-окупанта.

21 вересня стало відомо, що Північний Крим залишився без води вслід за центральним. Пересохли свердловини, що забезпечують водою 29 поселень.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримводаООН
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