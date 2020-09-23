Крымчан заставляют отказываться от украинских паспортов – постпред в ООН

В оккупированном Россией Крыму преследуют владельцев украинских паспортов и давят, чтобы население отказывалось от украинских документов.

Источник: представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказал в интервью Крым.Реалии

Прямая речь Кислицы: "То, что на владельцев украинских паспортов давят для того, чтобы они лишились этих паспортов - это факт. Но я хочу сказать, что украинское гражданство не следует из наличия паспорта".

Детали: Он уточнил, если оккупанты заставляют жителей полуострова порвать свои украинские паспорта, они все равно остаются гражданами Украины.

Напомним: В этом же интервью Кислица сообщал, что обсуждать возобновление поставок днепровской воды в оккупированный Крым можно лишь в том случае, если Россия официально обратится с такой просьбой к властям Украины и при этом признает себя страной-оккупантом.