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Апеляційний суд підтримав УІНП у суперечці щодо символіки СС "Галичина"

Середа, 23 вересня 2020, 19:40
Апеляційний суд підтримав УІНП у суперечці щодо символіки СС Галичина

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адмінсуду Києва, який визнав протиправним висновок Інституту національної пам’яті про те, що символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською.

Джерело: пресслужба Шостого ААС

Деталі: Ексглава УІНП, а нині народний депутат Володимир В’ятрович декілька років тому зазначив, що символіка СС "Галичина" не належить до символіки націонал-соціалістичного режиму, забороненого в Україні.

У 2017 році невказана судом жінка подала позов із проханням визнати протиправними дії УІНП та його голови щодо висновку про символіку СС "Галичина", а також "заборонити відповідачам пропаганду символіки дивізії з урахуванням подальших змін її назви". Також позивач просила зобов'язати відповідачів спростувати інформацію щодо символіки дивізії 14-ої гренадерської дивізії військ СС "Галичина".

ОАСК у травні позовні вимоги задовольнив частково. Визнав протиправними дії УІНП та його голови щодо наданні висновку про символіку.

Відповідач подав апеляційну скаргу, аолегія суддів Шостого ААС задовольнила її, а рішення суду першої інстанції скасувала.

Довідково: 14-та гренадерська дивізія військ СС "Галичина" – підрозділ у складі військ Ваффен-СС Німеччини, що існував у 1943–1945 роках і був укомплектований з українців переважно греко-католицького віросповідання.

Українська правда

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Теми: судсимволіка
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