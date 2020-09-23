Апелляционный суд поддержал УИНП в споре по поводу символики СС "Галичина"

Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного админсуда Киева, который признал противоправным заключение Института национальной памяти о том, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской.

Источник: пресс-служба Шестого ААС

Детали: Экс-глава УИНП, а ныне народный депутат Владимир Вятрович несколько лет назад отметил, что символика СС "Галичина" не относится к символике национал-социалистического режима, запрещенного в Украине.

В 2017 году неуказанная судом женщина подала иск с просьбой признать противоправными действия УИНП и его председателя относительно заключения о символике СС "Галичина", а также "запретить ответчикам пропаганду символики дивизии с учетом дальнейших изменений ее названия". Также истец просила обязать ответчиков опровергнуть информацию о символике дивизии четырнадцатый гренадерской дивизии войск СС "Галичина".

ОАСК в мае исковые требования удовлетворил частично. Признал противоправными действия УИНП и его председателя о предоставлении заключения о символике.

Ответчик подал апелляционную жалобу, коллегия судей Шестого ААС удовлетворила ее, а решение суда первой инстанции отменила.

Справка: 14-я гренадерская дивизия войск СС "Галичина" - подразделение в составе войск Ваффен-СС Германии, существовавший в 1943-1945 годах и был укомплектован из Украинской преимущественно греко-католического вероисповедания.