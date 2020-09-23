СБУ впіймала кандидата у мери, який купив "двійника" свого конкурента

Співробітники Служби безпеки України викрили та затримали одного із кандидатів у мери Світловодська Кіровоградської області за порушення виборчого законодавства напередодні виборів до місцевих рад.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Повідомляється, що один із діючих депутатів Кіровоградської облради із помічником організували схему перетягування голосів виборців на "липового" кандидата.

За гроші технічний кандидат з прізвищем одного із конкурентів мав зареєструватися на виборах.

Фігурантів справи затримали після передачі 10 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого законом "Підкуп виборця, учасника референдуму".

Нагадаємо: 23 вересня стало відомо, що Уманська міська територіальна виборча комісія зареєструвала на місцеві вибори двох кандидатів на посаду міського голови Умані, які мають таке ж ім’я, як чинний мер – Олександр Цебрій.