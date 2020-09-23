Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

СБУ поймала кандидата в мэры, который купил "двойника" своего конкурента

Среда, 23 сентября 2020, 20:21

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали одного из кандидатов в мэры Светловодска Кировоградской области за нарушение избирательного законодательства накануне выборов в местные советы.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Сообщается, что один из действующих депутатов Кировоградского облсовета с помощником организовали схему перетягивания голосов избирателей на "липового" кандидата.

За деньги технический кандидат с фамилией одного из конкурентов должен был зарегистрироваться на выборах.

Фигурантов дела задержали после передачи 10000 гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного законом "Подкуп избирателя, участника референдума".

 

Напомним: 23 сентябля стало известно, что Уманская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала на местные выборы двух кандидатов на должность городского председателя Умани, которые имеют такое же имя, как действующий мэр - Александр Цебрий.

Украинская правда
Темы: виборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Минске ОМОН водометами разогнал недовольных инаугурацией Лукашенко

документСБУ в суде подтвердила, что работала по "вагнеровцам" прямо перед их задержанием в Беларуси

ВАКС арестовал имущество Юрченко

"Дело рюкзаков": бизнесмена, который "прикрыл" сына Авакова, освободили от наказания

"Лукашенко больше не президент, а глава ОМОНА": оппозиция призывает к неповиновению

фото, видео, обновленоЛукашенко решил скоропостижно инаугурироваться

Все новости...
виборы
В Умани двух "тезок" мэра зарегистрировали на выборы – в темноте и на улице
Добкин собрался стать мэром Харькова и пожелал Кернесу выздороветь от COVID-19
Кернеса выдвинули в мэры Харькова, пока он лечится в Германии
Последние новости
20:40
​ Болгария высылает подозреваемых в шпионаже российских дипломатов
20:21
фотоСБУ поймала кандидата в мэры, который купил "двойника" своего конкурента
20:03
Официальный курс: гривня немного укрепилась
19:44
В Минске ОМОН водометами разогнал недовольных инаугурацией Лукашенко
19:42
Закон об электронной торговле лекарствами передали на подпись Зеленскому
19:40
Апелляционный суд поддержал УИНП в споре по поводу символики СС "Галичина"
19:29
Коболев объяснил, почему "Нафтогаз" получил 11 миллиардов убытков
19:22
документСБУ в суде подтвердила, что работала по "вагнеровцам" прямо перед их задержанием в Беларуси
19:12
НБУ повысит учетную ставку в начале 2021 года - прогноз ICU
19:02
ВСУ сбили два беспилотника боевиков, которые пересекли линию разграничения
Все новости...