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СБУ поймала кандидата в мэры, который купил "двойника" своего конкурента

Среда, 23 сентября 2020, 20:21
СБУ поймала кандидата в мэры, который купил двойника своего конкурента

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали одного из кандидатов в мэры Светловодска Кировоградской области за нарушение избирательного законодательства накануне выборов в местные советы.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Сообщается, что один из действующих депутатов Кировоградского облсовета с помощником организовали схему перетягивания голосов избирателей на "липового" кандидата.

За деньги технический кандидат с фамилией одного из конкурентов должен был зарегистрироваться на выборах.

Фигурантов дела задержали после передачи 10000 гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного законом "Подкуп избирателя, участника референдума".

 

Напомним: 23 сентябля стало известно, что Уманская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала на местные выборы двух кандидатов на должность городского председателя Умани, которые имеют такое же имя, как действующий мэр - Александр Цебрий.

Украинская правда
Темы: виборы
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