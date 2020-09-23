"Шахтар" втрачає очки у матчі з новачком Прем'єр-ліги

У перенесеному матчі 2 туру української Прем`єр-ліги "Рух" та "Шахтар" зіграли унічию з рахунком 1:1.

Матч пройшов у середу 23 вересня на Арені-Львів.

Нагадаємо, що матч 2 туру "Рух" - "Шахтар" був перенесений через виявлення коронавірусу у футболістів та технічного персоналу львівської команди.

Перший тайм обидві команди провели з достатньою кількістю небезпечних моментів біля обох воріт. На десятій хвилині після удару Тете м`яч полетів у штангу воріт "Руха". За пару хвилин Мар`ян Мисак вибіг на ворота "Шахтаря", але пробив поруч із штангою.

У гірників пару моментів біля воріт "Руха" було в Жуніора Мораєс, але той хибив з вихідних позицій. На останніх хвилинах першого тайму Микола Кухаревич з метрів восьми ударом головою не поцілив у рамку воріт "Шахтаря".

На 47-й хвилині "Рух" повів у рахунку. Після прострілу з флангу від Андрія Кухарука Тарас Степаненко зрізав м`яча у кут власних воріт - 1:0. За дві хвилини "Шахтар" ще й залишається в меншості. За другу жовту картку був вилучений з поля Валерій Бондарь.

Після чисельної переваги над донецькою командою "Рух" намагався сконцентруватися на захисті власних воріт, але гол "Шахтар" таки забив. На 67-й хвилині після ідеального пасу від Тайсона Марлос розібрався з воротарем, і зрівняв рахунок у зустрічі - 1:1.

В останні хвилини гри "Шахтар" володів перевагою і мав кілька моментів вирвати перемогу. Удар Степаненко головою прийшовся повз ворота. На 89-й хвилині удар Марлоса заблокував захисник, а Фернандо не влучив у ворота з метрів 10-ти. На 90-й хвилині Данило Кондраков міг принести своїй команді перемогу, але з гострого кута не поцілив у ворота.

У додані арбітром шість хвилин до основного часу "Рух" вистояв і отримав заслужену нічию.

Зазначимо, що вже у другій поспіль грі "Шахтар" втрачає очки. У 3 турі донецька команда зіграла унічию 2:2 із "Зорею".