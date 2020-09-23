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"Шахтер" теряет очки в матче с новичком Премьер-лиги

Среда, 23 сентября 2020, 20:57
Шахтер теряет очки в матче с новичком Премьер-лиги

В перенесенном матче 2 тура украинской Премьер-лиги "Рух" и "Шахтер" сыграли вничью со счетом 1:1.

Матч прошел в среду 23 сентября на "Арене-Львов".

Напомним, что матч 2 тура "Рух" - "Шахтер" был перенесен из-за коронавируса у футболистов и технического персонала львовской команды.

Первый тайм обе команды провели с достаточным количеством опасных моментов у обоих ворот. На десятой минуте после удара Тете мяч полетел в штангу ворот "Руха". За пару минут Марьян Мисаки выбежал на ворота "Шахтера", но пробил рядом со штангой.

У горняков пару моментов у ворот "Руха" было у Жуниора Мораеса, но тот промахнулся с исходных позиций. На последних минутах первого тайма Николай Кухаревич метров с восьми ударом головой не попал в створ ворот "Шахтера".

На 47-й минуте "Рух" повел в счете. После прострела с фланга от Андрея Кухарука Тарас Степаненко срезал мяч в угол собственных ворот - 1:0. Через две минуты "Шахтер" еще и остается в меньшинстве. За вторую желтую карточку был удален с поля Валерий Бондарь.

После численного превосходства над донецкой командой "Рух" пытался сконцентрироваться на защите собственных ворот, но гол "Шахтер" все-таки забил. На 67-й минуте после идеального паса от Тайсона Марлос разобрался с вратарем, и сравнивает счет во встрече - 1:1.

В последние минуты игры "Шахтер" владел преимуществом и имел несколько шансов вырвать победу. Удар Степаненко головой пришелся мимо ворот. На 89-й минуте удар Марлоса заблокировал защитник, а Фернандо не попал в ворота метров с 10-ти. На 90-й минуте Даниил Кондраков мог принести своей команде победу, но с острого угла не попал в ворота.

В добавленные арбитром шесть минут к основному времени "Рух" выстоял и одержал заслуженную ничью.

Отметим, что уже во второй подряд игре "Шахтер" теряет очки. В 3 туре донецкая команда сыграла вничью 2:2 с "Зарей".

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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