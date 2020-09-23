"Рана в центре Европы": Зеленский пригласил ООН присоединиться к платформе с деоккупации Крыма

Президент Владимир Зеленский пригласил друзей Украины к участию в создании международной Крымской платформы по деоккупации полуострова и поддержать обновленную резолюцию по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

Источник: Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Прямая речь Зеленского: "Пользуясь случаем, хочу пригласить наших друзей к участию в создании международной Крымской платформы с целью совместных действий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова.

Самое главное: вопрос Крыма и Донбасса не должны стать привычными элементами международного пейзажа, где только доклады, тематические встречи и протокольные заявления к годовщине оккупации будут считаться достаточной формой международной реакции. Наоборот - пока рана в центре Европы кровоточит, боль чувствует весь мир. И единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса".

Детали: Он также призвал поддержать обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе", которая будет вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи до конца этого года.

Напомним: В июне стало известно, что Украина обсудит с международными партнерами формат создания переговорной платформы по "неизбежной деоккупации Крыма".