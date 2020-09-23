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"Динамо" перемагає "Гент" у першому матчі кваліфікації Ліги Чемпіонів

Середа, 23 вересня 2020, 23:54

Київське "Динамо" здобуло перемогу у першому матчі плей-офф раунду Ліги Чемпіонів. Кияни на виїзді здолали бельгійський "Гент" з рахунком 2:1.

Поєдинок пройшов у Генті в середу 23 вересня.

"Динамо" забило швидкий гол вже на восьмій хвилині матчу. Після прострілу з флангу Віталія Буяльський відпасував на штангу, де Владислав Супряга з кількох метрів пробив у порожній кут воріт. Боковий суддя спочатку указав на офсайд, але головний арбітр поєдинку після перегляду ВАР, зафіксував взяття воріт бельгійського клубу - 1:0.

Якщо до хвилини 20-ї кияни вели гру, то потім віддали ініціативу господарям поля. На 23-й хвилині "Гент" втратив українського форварда Романа Яремчука, котрий зазнав травми і залишив поле. На 40-й хвилині зі штрафного небезпечно вдарив ще один українець бельгійського клубу Роман Безус, м`яч влучив у Віталія Миколенка.

На 41-й хвилині "Гент" зрівнює рахунок. Після подачі кутового на виході помилився Георгій Бущан і Тім Кляйдінст ударом головою робить результат нічийним.

На старті другого таймі кілька ударів із середньої відстані були на рахунку Миколи Шапаренка та Віталія Буяльского, які виявилися не складними для воротаря "Гента". На 54-й хвилині поле залишив ще один українець бельгійської команди. Роман Безус за сім хвилин отримав два попередження і був вилучений.

Отримавши чисельну перевагу "Динамо" вже повністю контролювало хід поєдинку. На 79-й хвилині динамівці забивають другий м`яч. Після пасу Віктора Циганкова Де Пена ударом низом пробив голкіпера "Гента", в якого м`яч пролетів поміж ніг - 2:1.

Матч-відповідь пройде 29 вересня у Києві на НСК "Олімпійський".

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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