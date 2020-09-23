"Динамо" побеждает "Гент" в первом матче квалификации Лиги Чемпионов

Киевское "Динамо" одержало победу в первом матче плей-офф раунда Лиги Чемпионов. Киевляне на выезде одолели бельгийский "Гент" со счетом 2:1.

Поединок прошел в Генте в среду 23 сентября.

"Динамо" забило быстрый гол уже на восьмой минуте матча. После прострела с фланга Виталий Буяльский отпасовал на штангу, где Владислав Супряга с нескольких метров пробил в пустой угол ворот. Боковой судья сначала указал на оффсайд, но главный арбитр поединка после просмотра ВАР, зафиксировал взятие ворот бельгийского клуба - 1: 0.

Если до минуты 20-й киевляне вели игру, то потом отдали инициативу хозяевам поля. На 23-й минуте "Гент" потерял украинского форварда Романа Яремчука, который получил травму и покинул поле. На 40-й минуте со штрафного опасно ударил еще один украинец бельгийского клуба Роман Безус, мяч попал в Виталия Миколенко.

На 41-й минуте "Гент" сравнивает счет. После подачи углового на выходе ошибся Георгий Бущан и Тим Кляйдинст ударом головой делает результат ничейным.

На старте второго тайме несколько ударов со среднего расстояния были на счету Николая Шапаренко и Виталия Буяльского, которые оказались не сложными для вратаря "Гента". На 54-й минуте поле покинул еще один украинец бельгийской команды. Роман Безус за семь минут получил два предупреждения и был удален.

Получив численное преимущество "Динамо" уже полностью контролировало ход поединка. На 79-й минуте динамовцы забивают второй мяч. После паса Виктора Цыганкова Де Пена ударом низом пробил голкипера "Гента", у которого мяч пролетел между ног - 2:1.

Ответный матч пройдет 29 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский".