Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Динамо" побеждает "Гент" в первом матче квалификации Лиги Чемпионов

Среда, 23 сентября 2020, 23:54
Динамо побеждает Гент в первом матче квалификации Лиги Чемпионов

Киевское "Динамо" одержало победу в первом матче плей-офф раунда Лиги Чемпионов. Киевляне на выезде одолели бельгийский "Гент" со счетом 2:1.

Поединок прошел в Генте в среду 23 сентября.

"Динамо" забило быстрый гол уже на восьмой минуте матча. После прострела с фланга Виталий Буяльский отпасовал на штангу, где Владислав Супряга с нескольких метров пробил в пустой угол ворот. Боковой судья сначала указал на оффсайд, но главный арбитр поединка после просмотра ВАР, зафиксировал взятие ворот бельгийского клуба - 1: 0.

Если до минуты 20-й киевляне вели игру, то потом отдали инициативу хозяевам поля. На 23-й минуте "Гент" потерял украинского форварда Романа Яремчука, который получил травму и покинул поле. На 40-й минуте со штрафного опасно ударил еще один украинец бельгийского клуба Роман Безус, мяч попал в Виталия Миколенко.

На 41-й минуте "Гент" сравнивает счет. После подачи углового на выходе ошибся Георгий Бущан и Тим Кляйдинст ударом головой делает результат ничейным.

На старте второго тайме несколько ударов со среднего расстояния были на счету Николая Шапаренко и Виталия Буяльского, которые оказались не сложными для вратаря "Гента". На 54-й минуте поле покинул еще один украинец бельгийской команды. Роман Безус за семь минут получил два предупреждения и был удален.

Получив численное преимущество "Динамо" уже полностью контролировало ход поединка. На 79-й минуте динамовцы забивают второй мяч. После паса Виктора Цыганкова Де Пена ударом низом пробил голкипера "Гента", у которого мяч пролетел между ног - 2:1.

Ответный матч пройдет 29 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский".

Николай Аврамчук для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей требовали отмены результатов выборов
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
Все новости...
Реклама: