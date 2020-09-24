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Нацполіція буде розслідувати, як та хто "хакнув" її сайт

Четвер, 24 вересня 2020, 02:03

Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом несанкціонованого втручання у роботу свого вебсайту.

Джерело: управління комунікації Нацполіції у facebook

Деталі: Правоохоронці встановлюють осіб, які 23 вересня поширили фейкову інформацію на сторінках обласних управлінь поліції (Херсонської, Рівненської, Миколаївської, Вінницької та Львівської областей).

Займається провадженням кіберполіція. Окрім втручання у роботу сайту Нацполіції, розслідується також аналогічна ситуація із сайтом Вараської міської ради. На останньому невідомі також розмістили недостовірну інформацію. 

Стаття Кримінального кодексу передбачає за такий злочин позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Що передувало: 23 вересня сайт Національної поліції зазнав хакерської атаки, на сторінках кількох обласних управлінь зловмисники встигли розмістити фейкові повідомлення.

Українська правда
Теми: поліціяхакери


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