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Нацполиция будет расследовать, как и кто "хакнул" ее сайт

Четверг, 24 сентября 2020, 02:03

Нацполиция открыла уголовное производство по факту несанкционированного вмешательства в работу своего сайта.

Источник: управление коммуникации Нацполиции в facebook

Детали: Правоохранители устанавливают лиц, которые 23 сентября распространили фейковую информацию на страницах областных управлений полиции (Херсонской, Ровенской, Николаевской, Винницкой и Львовской областей).

Занимается производством киберполиция. Кроме вмешательства в работу сайта Нацполиции, расследуется также аналогичная ситуация с сайтом Вараского городского совета. На последнем неизвестные также разместили недостоверную информацию.

Статья Уголовного кодекса предусматривает за такое преступление лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Что предшествовало: 23 сентября сайт Национальной полиции подвергся хакерской атаке, на страницах нескольких областных управлений злоумышленники успели разместить фейковые сообщения.

Украинская правда
Темы: полицияхакеры


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