Буковина: з початку пандемії зафіксували більше 13,5 тисяч випадків COVID-19

23 вересня коронавірус підтвердили у 114 буковинців. За весь час пандемії в області виявили 13562 випадків зараження.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Як стверджує голова ОДА, COVID-19 не відступає з Буковини, про що свідчить збільшення кількості хворих.

За минулу добу лабораторія перевірила 752 зразки.

У середу вилікувалась від недуги 71 особа. Загалом одужали 7790 хворих мешканців області.

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