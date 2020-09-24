Буковина: з початку пандемії зафіксували більше 13,5 тисяч випадків COVID-19
Четвер, 24 вересня 2020, 03:10
23 вересня коронавірус підтвердили у 114 буковинців. За весь час пандемії в області виявили 13562 випадків зараження.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: Як стверджує голова ОДА, COVID-19 не відступає з Буковини, про що свідчить збільшення кількості хворих.
За минулу добу лабораторія перевірила 752 зразки.
У середу вилікувалась від недуги 71 особа. Загалом одужали 7790 хворих мешканців області.
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Нагадаємо:
- За добу 22 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 3 497 людям, 63 хворих померли, 1 769 одужали від коронавірусної хвороби, але в лікарні поклали рекордну кількість людей – 711 хворих.
Українська правда