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Буковина: з початку пандемії зафіксували більше 13,5 тисяч випадків COVID-19

Четвер, 24 вересня 2020, 02:56

23 вересня коронавірус підтвердили у 114 буковинців. За весь час пандемії в області виявили 13562 випадків зараження.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Як стверджує голова ОДА, COVID-19 не відступає з Буковини, про що свідчить збільшення кількості хворих. 

За минулу добу лабораторія перевірила 752 зразки. 

У середу вилікувалась від недуги 71 особа. Загалом одужали 7790 хворих мешканців області.

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Нагадаємо: 

  • За добу 22 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 3 497 людям, 63 хворих померли, 1 769 одужали від коронавірусної хвороби, але в лікарні поклали рекордну кількість людей – 711 хворих.

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька область


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