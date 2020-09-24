Буковина: с начала пандемии зафиксировали более 13,5 случаев COVID-19

23 сентября коронавирус подтвердили в 114 буковинцев. За все время пандемии в области обнаружили 13 562 случаев заражения.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Как утверждает председатель ОГА, COVID-19 не отступает из Буковины, о чем свидетельствует увеличение количества больных.

За минувшие сутки лаборатория проверила 752 образцов.

В среду вылечилась от недуга 71 человек. В общем выздоровели 7790 больных жителей области.

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Напомним: