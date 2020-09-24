Буковина: с начала пандемии зафиксировали более 13,5 случаев COVID-19
Четверг, 24 сентября 2020, 03:10
23 сентября коронавирус подтвердили в 114 буковинцев. За все время пандемии в области обнаружили 13 562 случаев заражения.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: Как утверждает председатель ОГА, COVID-19 не отступает из Буковины, о чем свидетельствует увеличение количества больных.
За минувшие сутки лаборатория проверила 752 образцов.
В среду вылечилась от недуга 71 человек. В общем выздоровели 7790 больных жителей области.
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Напомним:
- За сутки 22 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 3 497 людям, 63 больных умерли, 1 769 выздоровели от коронавирусной болезни. но в больницы положили рекордное количество людей – 711 больных.
Украинская правда