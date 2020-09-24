Світ перетнув позначку у 32 мільйони випадків коронавірусу

Станом на початок поточної доби (24 вересня) у світі зареєстровано 32 мільйони 90 тисяч випадків зараження коронавірусом.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: За минулу добу було виявлено 314 тисяч нових хворих. Найбільше в Індії, США та Бразилії. Також понад 10 тисяч випадків зафіксували у Франції, Аргентині, Ізраїлі та Іспанії.

За цей же період від ускладнень померли 6323 особи.

Активними залишаються 7,4 мільйона випадків коронавірусу. Змогли побороли хворобу 23,6 мільйона осіб, померли – 981 тисяча людей.

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