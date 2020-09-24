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Світ перетнув позначку у 32 мільйони випадків коронавірусу

Четвер, 24 вересня 2020, 05:00
Світ перетнув позначку у 32 мільйони випадків коронавірусу

Станом на початок поточної доби (24 вересня) у світі зареєстровано 32 мільйони 90 тисяч випадків зараження коронавірусом.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: За минулу добу було виявлено 314 тисяч нових хворих. Найбільше в Індії, США та Бразилії. Також понад 10 тисяч випадків зафіксували у Франції, Аргентині, Ізраїлі та Іспанії.

За цей же період від ускладнень померли 6323 особи. 

Активними залишаються 7,4 мільйона випадків коронавірусу. Змогли побороли хворобу 23,6 мільйона осіб, померли – 981 тисяча людей.

 

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Нагадаємо: 

  • За добу 22 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 3 497 людям, 63 хворих померли, 1 769 одужали від коронавірусної хвороби, але в лікарні поклали рекордну кількість людей – 711 хворих.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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