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Мир пересек отметку в 32 миллионов случаев коронавируса

Четверг, 24 сентября 2020, 05:00

По состоянию на начало текущих суток (24 сентября) в мире зарегистрировано 32 миллиона 90 тысяч случаев заражения коронавируса.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: За минувшие сутки было выявлено 314 тысяч новых больных. Больше всего в Индии, США и Бразилии. Также более 10 тысяч случаев зафиксировали во Франции, Аргентине, Израиле и Испании.

За этот же период от осложнений умерли 6323 человека.

Активными остаются 7,4 миллиона случаев коронавируса. Смогли побороли болезнь 23,6 миллиона человек, умерло – 981 тысяча человек.

 

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Напомним:

  • За сутки 22 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 3 497 людям, 63 больных умерли, 1 769 выздоровели от коронавирусной болезни. но в больницы положили рекордное количество людей – 711 больных.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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