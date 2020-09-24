У Києві 330 хворих на COVID-19 за добу, троє померли

За добу 23 вересня у столиці зареєстрували 330 нових випадків захворювання на коронавірус, 3 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Кількість мешканців Києва, у яких виявили коронавірус, збільшилась за минулу добу на 330 людей. Троє хворих померли.

Запобігти потраплянню Києва до "червоної зони" і поверненню до суворим обмежень можна тільки дотримуючись правил. Носіть маску, користуйтеся антисептиками, тримайте соціальну дистанцію, не йдіть у місця великого скупчення людей!".

Деталі: Серед нових хворих 171 жінка віком від 19 до 87 років, 128 чоловіків віком від 18 до 89 років, 14 дівчаток та 17 хлопчиків від 3 до 17 років. Також захворіли 13 медиків.



38 осіб госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (60), у Деснянському (51) та у Дніпровському (44) районах.

Станом на 24 вересня у столиці вже 20 тисяч 665 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 333 киян, 6159 мешканців Києва подолали хворобу (з них 116 за минулу добу).

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