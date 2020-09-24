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У Києві 330 хворих на COVID-19 за добу, троє померли

Четвер, 24 вересня 2020, 10:35
У Києві 330 хворих на COVID-19 за добу, троє померли
Фото КМДА

За добу 23 вересня у столиці зареєстрували 330 нових випадків захворювання на коронавірус, 3 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Кількість мешканців Києва, у яких виявили коронавірус, збільшилась за минулу добу на 330 людей. Троє хворих померли.

Запобігти потраплянню Києва до "червоної зони" і поверненню до суворим обмежень можна тільки дотримуючись правил. Носіть маску, користуйтеся антисептиками, тримайте соціальну дистанцію, не йдіть у місця великого скупчення людей!".

Деталі: Серед нових хворих 171 жінка віком від 19 до 87 років, 128 чоловіків віком від 18 до 89 років, 14 дівчаток та 17 хлопчиків від 3 до 17 років. Також захворіли 13 медиків.

38 осіб госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (60), у Деснянському (51) та у Дніпровському (44) районах.

Станом на 24 вересня у столиці вже 20 тисяч 665 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 333 киян, 6159 мешканців Києва подолали хворобу (з них 116 за минулу добу).

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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

  • За добу 23 вересня позитивний результат тесту на COVID-19 отримали 3 372 жителів України, 52 хворих померли, а 1 788 пацієнтів одужали, було госпіталізовано 685 людей.

     

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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