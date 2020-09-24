COVID в Україні: 3 372 нових хворих і рекордна кількість одужань

За добу 23 вересня позитивний результат тесту на COVID-19 отримали 3 372 жителів України, 52 хворих померли, а 1 788 пацієнтів одужали, було госпіталізовано 685 людей.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: За кількістю нових випадків на добу на перше місце знову вийшов Київ, але на другому тепер Дніпропетровська область; також дедалі погіршуються показники Запорізької й Донецької областей.

Київ – 330 нових випадки й 3 летальних + 138 випадків захворювання у Київській області.

Дніпропетровська область – 298 нових випадків (242 – місто Дніпро), без летальних.

Харківська область – 285 нових хворих, 1 людина померла.

Тернопільська область – 265 нових випадків, 3 летальних.

Львівська область – 205 нових випадків, 4 летальних.

Одеська область – 179 нових випадків, 7 летальних.

Рівненська область – 162 випадки діагностовано, 1 людина померла.

Івано-Франківська область – 141 новий випадок, 4 летальних.

Запорізька область – 139 випадків зареєстровано, 1 людина померла.

Хмельницька область – 136 нових випадків, 2 летальних.

Донецька область – 133 випадки, без жертв.

За минулу добу було госпіталізовано 685 людей.

Загалом в Україні зараз на COVID-19 хворіють 100 891 людина, адже зі 188 106 випадків, зафіксованих за весь час пандемії, 3 757 стали летальними, а 83 458 осіб уже перехворіли на коронавірус.

Нагадаємо: За добу 22 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 3 497 людям, 63 хворих померли, рекордні 1 769 одужали від коронавірусної хвороби, але в лікарні поклали рекордну кількість людей – 711 хворих.