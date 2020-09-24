В Киеве 330 больных COVID-19 за сутки, трое умерли

За сутки 23 сентября в столице зарегистрировали 330 новых случаев заболевания коронавирусом, 3 человека умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилась за минувшие сутки на 330 человек. Трое больных скончались.

Предотвратить попадание Киева в "красную зону" и возвращение к строгим ограничениям можно только соблюдая правила. Носите маску, пользуйтесь антисептиками, держите социальную дистанцию, не идите в места большого скопления людей".

Детали: Среди новых больных 171 женщина в возрасте от 19 до 87 лет, 128 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 14 девочек и 17 мальчиков от 3 лет до 17 лет. Также заболели 13 медиков.

38 человек госпитализированы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (60), в Деснянском (51) и в Днепровском (44) районах.

По состоянию на 24 сентября в столице уже 20 тысяч 665 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 333 киевлян, 6159 жителей Киева преодолели болезнь (из них 116 за минувшие сутки).

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