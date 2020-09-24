Путіна висунули на Нобелівську премію миру: у Кремлі вже радіють
Президента Росії Володимира Путіна висунули на Нобелівську премію миру. У Кремлі вже заявили, що було б добре, якби йому її присудили.
Джерело: російські видання "Новая газета", ТАСС
Деталі: Відзначається, що заявку на номінацію відправив головний редактор газети "Президент" і автор книги "Кремлівський бабак" Сергій Комков.
У Кремлі вже прокоментували ініціативу. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що буде добре, якщо премію присудять Путіну.
Пряма мова Пєскова: "Ви ж знаєте, що абсолютно різні люди висуваються на цю премію, і ця ініціатива тих, хто виступає з такою пропозицією... Якщо рішення буде прийнято (про присудження премії - ред.) - прекрасно, що не буде прийнято - теж нічого страшного".
Він додав, що Кремль ніяк не пов'язаний з ініціативою Комкова.
Раніше на Нобелівську премію миру висунули російського опозиціонера Олексія Навального, якого отруїли "Новічком".
Також на нагороду претендує президент США Дональд Трамп - його висунув депутат від норвезької партії прогресу Крістіан Тібрінг-Гедді.
У 2014 році Комков також намагався номінувати Путіна на Нобелівську премію миру.
Довідка: Торік Нобелівську премію миру присудили прем’єр-міністру Ефіопії Абійю Ахмеду. Прем’єр Ефіопії допоміг покласти край 20-річній війні між Ефіопією і Еритреєю. Він разом із президентом Еритреї розробив принципи мирної угоди, яка припинила конфлікт між країнами.
Ахмед запропонував ліберальні реформи для Ефіопії і звільнив тисячі опозиційних активістів із в’язниць. Ефіопія та Ерітрея відновили дипломатичні відносини, повідкривали посольства та відновили авіасполучення.
Нагадаємо:
- У 2014 році Росія під керівництвом Путіна окупувала український півострів Крим. Почала військову агресію на сході України.
- У 2020 році росіяни підтримали поправки до Конституції, які дозволять Путіну знову балотуватися в президенти країни.
- Путін перебуває на посаді президента РФ з 1999 року. Лише у 2008-2012 його на посту змінив Дмитро Медвєдєв. Тоді Путін був главою уряду.
- Проти Росії та політики Путіна діють міжнародні санкції.