Путіна висунули на Нобелівську премію миру: у Кремлі вже радіють

Президента Росії Володимира Путіна висунули на Нобелівську премію миру. У Кремлі вже заявили, що було б добре, якби йому її присудили.

Джерело: російські видання "Новая газета", ТАСС

Деталі: Відзначається, що заявку на номінацію відправив головний редактор газети "Президент" і автор книги "Кремлівський бабак" Сергій Комков.

У Кремлі вже прокоментували ініціативу. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що буде добре, якщо премію присудять Путіну.

Пряма мова Пєскова: "Ви ж знаєте, що абсолютно різні люди висуваються на цю премію, і ця ініціатива тих, хто виступає з такою пропозицією... Якщо рішення буде прийнято (про присудження премії - ред.) - прекрасно, що не буде прийнято - теж нічого страшного".

Він додав, що Кремль ніяк не пов'язаний з ініціативою Комкова.

Раніше на Нобелівську премію миру висунули російського опозиціонера Олексія Навального, якого отруїли "Новічком".

Також на нагороду претендує президент США Дональд Трамп - його висунув депутат від норвезької партії прогресу Крістіан Тібрінг-Гедді.

У 2014 році Комков також намагався номінувати Путіна на Нобелівську премію миру.

Довідка: Торік Нобелівську премію миру присудили прем’єр-міністру Ефіопії Абійю Ахмеду. Прем’єр Ефіопії допоміг покласти край 20-річній війні між Ефіопією і Еритреєю. Він разом із президентом Еритреї розробив принципи мирної угоди, яка припинила конфлікт між країнами.

Ахмед запропонував ліберальні реформи для Ефіопії і звільнив тисячі опозиційних активістів із в’язниць. Ефіопія та Ерітрея відновили дипломатичні відносини, повідкривали посольства та відновили авіасполучення.

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