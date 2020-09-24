Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путіна висунули на Нобелівську премію миру: у Кремлі вже радіють

Четвер, 24 вересня 2020, 13:13
Путіна висунули на Нобелівську премію миру: у Кремлі вже радіють

Президента Росії Володимира Путіна висунули на Нобелівську премію миру. У Кремлі вже заявили, що було б добре, якби йому її присудили.

Джерело: російські видання "Новая газета", ТАСС

Деталі: Відзначається, що заявку на номінацію відправив головний редактор газети "Президент" і автор книги "Кремлівський бабак" Сергій Комков.

У Кремлі вже прокоментували ініціативу. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що буде добре, якщо премію присудять Путіну.

Пряма мова Пєскова: "Ви ж знаєте, що абсолютно різні люди висуваються на цю премію, і ця ініціатива тих, хто виступає з такою пропозицією... Якщо рішення буде прийнято (про присудження премії - ред.) - прекрасно, що не буде прийнято - теж нічого страшного".

Він додав, що Кремль ніяк не пов'язаний з ініціативою Комкова.

Раніше на Нобелівську премію миру висунули російського опозиціонера Олексія Навального, якого отруїли "Новічком".

Також на нагороду претендує президент США Дональд Трамп - його висунув депутат від норвезької партії прогресу Крістіан Тібрінг-Гедді.

У 2014 році Комков також намагався номінувати Путіна на Нобелівську премію миру. 

Довідка: Торік Нобелівську премію миру присудили прем’єр-міністру Ефіопії Абійю Ахмеду. Прем’єр Ефіопії допоміг покласти край 20-річній війні між Ефіопією і Еритреєю. Він разом із президентом Еритреї розробив принципи мирної угоди, яка припинила конфлікт між країнами.

Ахмед запропонував ліберальні реформи для Ефіопії і звільнив тисячі опозиційних активістів із в’язниць. Ефіопія та Ерітрея відновили дипломатичні відносини, повідкривали посольства та відновили авіасполучення.

Нагадаємо: 

  • У 2014 році Росія під керівництвом Путіна окупувала український півострів Крим. Почала військову агресію на сході України. 
  • У 2020 році росіяни підтримали поправки до Конституції, які дозволять Путіну знову балотуватися в президенти країни. 
  • Путін перебуває на посаді президента РФ з 1999 року. Лише у 2008-2012 його на посту змінив Дмитро Медвєдєв. Тоді Путін був главою уряду. 
  • Проти Росії та політики Путіна діють міжнародні санкції. 

"Українська правда" в Threads

Теми: Нобелівська преміяПутінРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Нобелівська премія
Нобелівська лауреатка Матвійчук: Люди, які вчиняли злочини своїми руками, не мають ховатися за абстрактного Путіна
Не лише на фронті. Згадуємо перемоги України в 2022: від Нобелівської премії та "Країни року" до борщу
Рада Європи у захваті від рішення Нобелівського комітету нагородити представників України, РФ та Білорусі
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: