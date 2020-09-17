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Навального висунули на Нобелівську премію миру

Четвер, 17 вересня 2020, 13:33

Російського опозиціонера Олексія Навального, який одужує після отруєння "Новічком", запропонували висунути на Нобелівську премію миру.

Джерело: Facebook-сторінка професора американського університету Ратгерс Сергія Єрофєєва

Пряма мова: "Ряд професорів визнаних університетів, які займаються Росією, висунули його на Нобелівську премію миру".

Деталі: За його словами, серед вчених, які підтримують цю ідею є ті, хто раніше негативно ставився до діяльності Навального, але змінив свою думку.

Єрофєєв в коментарі "Ехо Москви" пояснив, що заявку на номінацію може подати будь-який професор відповідного профілю.

Передісторія: 

  • На початку вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".
  • Німецькі ЗМІ з посиланням на джерела серед причетних до розслідування повідомили, що Навального отруїли покращеним типом цього нервового агента, від якого він мав померти ще в літаку.
  • Пізніше лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".
  • Низка лідерів країн та глави МЗС країн G7 вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння Навального, і покарати винних.
  • Наразі стан російського опозиціонера Олексія Навального покращився.

Теми: НавальнийРосіяНобелівська премія


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