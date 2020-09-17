Навального висунули на Нобелівську премію миру

Російського опозиціонера Олексія Навального, який одужує після отруєння "Новічком", запропонували висунути на Нобелівську премію миру.

Джерело: Facebook-сторінка професора американського університету Ратгерс Сергія Єрофєєва

Пряма мова: "Ряд професорів визнаних університетів, які займаються Росією, висунули його на Нобелівську премію миру".

Деталі: За його словами, серед вчених, які підтримують цю ідею є ті, хто раніше негативно ставився до діяльності Навального, але змінив свою думку.

Єрофєєв в коментарі "Ехо Москви" пояснив, що заявку на номінацію може подати будь-який професор відповідного профілю.

Передісторія: