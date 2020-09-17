Навального висунули на Нобелівську премію миру
Четвер, 17 вересня 2020, 13:33
Російського опозиціонера Олексія Навального, який одужує після отруєння "Новічком", запропонували висунути на Нобелівську премію миру.
Джерело: Facebook-сторінка професора американського університету Ратгерс Сергія Єрофєєва
Пряма мова: "Ряд професорів визнаних університетів, які займаються Росією, висунули його на Нобелівську премію миру".
Деталі: За його словами, серед вчених, які підтримують цю ідею є ті, хто раніше негативно ставився до діяльності Навального, але змінив свою думку.
Єрофєєв в коментарі "Ехо Москви" пояснив, що заявку на номінацію може подати будь-який професор відповідного профілю.
Передісторія:
- На початку вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".
- Німецькі ЗМІ з посиланням на джерела серед причетних до розслідування повідомили, що Навального отруїли покращеним типом цього нервового агента, від якого він мав померти ще в літаку.
- Пізніше лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".
- Низка лідерів країн та глави МЗС країн G7 вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння Навального, і покарати винних.
- Наразі стан російського опозиціонера Олексія Навального покращився.