Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира: в Кремле уже радуются

Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. В Кремле уже заявили, что было бы хорошо, если бы ему ее присудили.

Источник: российские издания "Новая газета", ТАСС

Детали: Отмечается, что заявку на номинацию отправил главный редактор газеты "Президент" и автор книги "Кремлевский сурок" Сергей Комков.

В Кремле уже прокомментировали инициативу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что будет хорошо, если премию присудят Путину.

Прямая речь Пескова: "Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию, и эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением… Если решение будет принято (о присуждении премии – ред.) - прекрасно, не будет принято - тоже ничего страшного".

Он добавил, что Кремль никак не связан с инициативой Комкова.

Ранее на Нобелевскую премию мира выдвинули российского оппозиционера Алексея Навального, которого отравили "Новичком".

Также на награду претендует президент США Дональд Трамп - его выдвинул депутат от норвежской партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде.

В 2014 году Комков также пытался номинировать Путина на Нобелевскую премию мира.

Справка: В прошлом году Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии Абый Ахмеду. Премьер Эфиопии помог положить конец 20-летней войне между Эфиопией и Эритреей. Он вместе с президентом Эритреи разработал принципы мирного соглашения, которое прекратило конфликт между странами.

Ахмед предложил либеральные реформы для Эфиопии и освободил тысячи оппозиционных активистов из тюрем. Эфиопия и Эритрея возобновили дипломатические отношения, открыли посольства и возобновили авиасообщение.

Напомним: