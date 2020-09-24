Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира: в Кремле уже радуются
Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. В Кремле уже заявили, что было бы хорошо, если бы ему ее присудили.
Источник: российские издания "Новая газета", ТАСС
Детали: Отмечается, что заявку на номинацию отправил главный редактор газеты "Президент" и автор книги "Кремлевский сурок" Сергей Комков.
В Кремле уже прокомментировали инициативу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что будет хорошо, если премию присудят Путину.
Прямая речь Пескова: "Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию, и эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением… Если решение будет принято (о присуждении премии – ред.) - прекрасно, не будет принято - тоже ничего страшного".
Он добавил, что Кремль никак не связан с инициативой Комкова.
Ранее на Нобелевскую премию мира выдвинули российского оппозиционера Алексея Навального, которого отравили "Новичком".
Также на награду претендует президент США Дональд Трамп - его выдвинул депутат от норвежской партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде.
Напомним:
- В 2014 году Россия под руководством Путина оккупировала украинский полуостров Крым. Начала военную агрессию на востоке Украины.
- В 2020 году россияне поддержали поправки в Конституцию, которые позволят Путину снова баллотироваться в президенты страны.
- Путин находится на посту президента РФ с 1999 года. Только в 2008-2012 его на посту сменил Дмитрий Медведев. Тогда Путин был главой правительства.
- Против России и политики Путина действуют международные санкции.