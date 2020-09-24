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Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира: в Кремле уже радуются

Четверг, 24 сентября 2020, 13:13
Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира: в Кремле уже радуются

Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. В Кремле уже заявили, что было бы хорошо, если бы ему ее присудили.  

Источник: российские издания "Новая газета", ТАСС

Детали: Отмечается, что заявку на номинацию отправил главный редактор газеты "Президент" и автор книги "Кремлевский сурок" Сергей Комков.

В Кремле уже прокомментировали инициативу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что будет хорошо, если премию присудят Путину.

Прямая речь Пескова: "Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию, и эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением… Если решение будет принято (о присуждении премии – ред.) - прекрасно, не будет принято - тоже ничего страшного".

Он добавил, что Кремль никак не связан с инициативой Комкова.

Ранее на Нобелевскую премию мира выдвинули российского оппозиционера Алексея Навального, которого отравили "Новичком".

Также на награду претендует президент США Дональд Трамп - его выдвинул депутат от норвежской партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде.

В 2014 году Комков также пытался номинировать Путина на Нобелевскую премию мира.

Справка: В прошлом году Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии Абый Ахмеду. Премьер Эфиопии помог положить конец 20-летней войне между Эфиопией и Эритреей. Он вместе с президентом Эритреи разработал принципы мирного соглашения, которое прекратило конфликт между странами.

Ахмед предложил либеральные реформы для Эфиопии и освободил тысячи оппозиционных активистов из тюрем. Эфиопия и Эритрея возобновили дипломатические отношения, открыли посольства и возобновили авиасообщение.

Напомним:

  • В 2014 году Россия под руководством Путина оккупировала украинский полуостров Крым. Начала военную агрессию на востоке Украины.
  • В 2020 году россияне поддержали поправки в Конституцию, которые позволят Путину снова баллотироваться в президенты страны.
  • Путин находится на посту президента РФ с 1999 года. Только в 2008-2012 его на посту сменил Дмитрий Медведев. Тогда Путин был главой правительства.
  • Против России и политики Путина действуют международные санкции.

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Темы: Нобелевская премияПутинРосcия
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