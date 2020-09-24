Лідери партійних перегонів дещо втратили в рейтингу за місяць до виборів

За даними соціологів групи "Рейтинг", найбільшу підтримку за місяць до місцевих виборах мають партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "За майбутнє".

Джерело: результати ІІ хвилі опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеної 19-22 вересня

Деталі: За результатами "агрегованого рейтингу партій" на місцевих виборах "умовний 5% бар’єр" долають п’ять партій: "Слуга народу" – 15,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, ОПЗЖ – 11,5%, "Європейська солідарність" – 11,0%, "Батьківщина" – 8,0% та "За майбутнє" – 5,9%.

"Радикальну партію Олега Ляшка" підтримують 4,4%.

За партію УДАР Віталія Кличка готові віддати свої голоси 3,4%, ВО "Свобода" – 3,3%, партію Шарія – 3,0%.

Партію "Голос" підтримують 2,7% тих, хто визначився і піде на вибори, партії "Наш край" та "Перемога Пальчевського" – по 2,4%, партію мерів "Пропозиція" – 2,1%, партію "Сила і честь" – 1,5%, партію "Самопоміч" – 1,2%.

Сумарний рейтинг інших партій, які беруть участь у місцевих виборах та були включені у список для дослідження, – 21,8%.

Протягом останнього тижня перші чотири партії з п’ятірки (парламентські партії) сукупно втратили майже 1,5%.

Наприклад, "слуги народу" втратили 0,4% рейтингу – але цей показник у межах похибки.

55% респондентів планують прийти на дільниці, вагаються 21% респондентів, можливо візьмуть участь – ще 8% респондентів. Про малоймовірність участі у виборах сказали 15% респондентів.

Але в разі загострення ситуації з коронавірусом лише 45% готові взяти участь у виборах. 23% вагаються (50/50), 10% заявляють про свою можливу участь, 21% – про малоймовірну.

Довідка: Інтерв’юери "Рейтингу" опитали 5000 респондентів віком від 18 років в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.