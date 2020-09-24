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Лидеры партийной гонки немного потеряли в рейтинге за месяц до выборов

Четверг, 24 сентября 2020, 15:35
Лидеры партийной гонки немного потеряли в рейтинге за месяц до выборов

По данным социологов группы "Рейтинг", наибольшую поддержку за месяц до местных выборов имеют партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "За майбутнє" ("За будущее").

Источник: результаты II волны опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенной 19-22 сентября

Детали: По результатам "агрегированного рейтинга партий" на местных выборах "условный 5% барьер" преодолевают пять партий: "Слуга народа" – 15,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, ОПЗЖ – 11 5%, "Европейская солидарность" – 11,0%, "Батькивщина" – 8,0% и "За будущее" – 5,9%.

"Радикальную партию Олега Ляшко" поддерживают 4,4%.

За партию УДАР Виталия Кличко готовы отдать свои голоса 3,4%, ВО "Свобода" – 3,3%, партию Шария – 3,0%.

Партию "Голос" поддерживают 2,7% тех, кто определился и пойдет на выборы, партии "Наш край" и "Победа Пальчевского" – по 2,4%, партию мэров "Пропозиція" – 2,1%, партию "Сила и честь" – 1,5%, партию "Самопоміч" ("Самопомощь") – 1,2%.

Суммарный рейтинг других партий, которые участвуют в местных выборах и были включены в список для исследования, – 21,8%.

 

В течение последней недели первые четыре партии из пятерки (парламентские партии) в совокупности потеряли почти 1,5%.

Например, "слуги народа" потеряли 0,4% рейтинга – но этот показатель в пределах погрешности.

 

55% респондентов планируют прийти на участки, колеблются 21% респондентов, возможно примут участие – еще 8% респондентов. О маловероятность участия в выборах сказали 15% респондентов.

Но в случае обострения ситуации с коронавирусом лишь 45% готовы принять участие в выборах. 23% сомневаются (50/50), 10% заявляют о своем возможном участии, 21% – о маловероятном.

Справка: Интервьюеры "Рейтинга" опросили 5000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров).

Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Алена Рощенко, УП, обновлено

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Темы: партиивиборысоциологияопрос
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