Головнокомандувач про навчання: Наші військові "перекривають" нормативи у декілька разів

Українські військові демонструють високий рівень на стратегічних командно-штабних навчаннях "Об’єднані зусилля – 2020".

Джерело: головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак, якого цитує Армія.Inform

Пряма мова: "Навчання "Об’єднані зусилля – 2020" проводяться за планом. Важливо, що нас підтримали наші партнери. Потужно відреагували військові Великої Британії і США. Продемонстрували свої сучасні технічні можливості й навченість, мобільність своїх підрозділів. Дуже добре, що сьогодні ми відпрацьовуємо з нашими партнерами питання спільної роботи.

Нехай це сьогодні на тактичному рівні, але тактичний рівень – основа успіху в бою. Президент України, Міністр оборони України і я переконалися, що наше військо мають високий рівень підготовки. Нормативи наші військові "перекривають" у декілька разів".

Деталі: Окремо головнокомандувач відзначив підрозділи територіальної оборони. Зараз їх застосовують не так, як у 2014-му році, а з урахуванням аналізу досвіду війни та з урахуванням досвіду партнерів.

За словами Хомчака, воїн тероборони має захистити своє, тоді "не буде ні гіркіних, ні стрєлкових". Водночас тероборонців треба постійно навчати. Головнокомандувач зазначив, що це повинно стати спільною справою усіх складових сектору безпеки і оборони, місцевої влади і громади.