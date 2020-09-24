Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Головнокомандувач про навчання: Наші військові "перекривають" нормативи у декілька разів

Четвер, 24 вересня 2020, 17:04

Українські військові демонструють високий рівень на стратегічних командно-штабних навчаннях "Об’єднані зусилля – 2020".

Джерело: головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак, якого цитує Армія.Inform

Пряма мова: "Навчання "Об’єднані зусилля – 2020" проводяться за планом. Важливо, що нас підтримали наші партнери. Потужно відреагували військові Великої Британії і США. Продемонстрували свої сучасні технічні можливості й навченість, мобільність своїх підрозділів. Дуже добре, що сьогодні ми відпрацьовуємо з нашими партнерами питання спільної роботи. 

Нехай це сьогодні на тактичному рівні, але тактичний рівень – основа успіху в бою. Президент України, Міністр оборони України і я переконалися, що наше військо мають високий рівень підготовки. Нормативи наші військові "перекривають" у декілька разів".

Деталі: Окремо головнокомандувач відзначив підрозділи територіальної оборони. Зараз їх застосовують не так, як у 2014-му році, а з урахуванням аналізу досвіду війни та з урахуванням досвіду партнерів.

За словами Хомчака, воїн тероборони має захистити своє, тоді "не буде ні гіркіних, ні стрєлкових". Водночас тероборонців треба постійно навчати. Головнокомандувач зазначив, що це повинно стати спільною справою усіх складових сектору безпеки і оборони, місцевої влади і громади.

Українська правда
Теми: армія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МЗС Білорусі прокоментувало відмову України визнати Лукашенка

інфографікаЛідери партійних перегонів дещо втратили в рейтингу за місяць до виборів

Третина українців підтримують Лукашенка, майже половина – ні

Путін не вітав Лукашенка з інавгурацією. Кремль пояснив чому

Вищий антикорсуд відмовився відновлювати справу "Роттердам+"

ЄС схвалить санкції за Керченський міст, які блокувалися Кіпром - ЗМІ

Усі новини...
армія
Десантники України та Британії форсували Дніпро під прикриттям винищувачів
Російський винищувач Су-30 випадково збили на навчаннях - РосЗМІ
На навчаннях в Росії розбився винищувач
Останні новини
17:08
У Києві затримали банду скімерів, які знімали кошти за підробленими картками
17:06
Нобелівські лауреати цього року отримають на $110 тисяч більше
17:04
Головнокомандувач про навчання: Наші військові "перекривають" нормативи у декілька разів
17:01
Поки Навальний був у комі, в РФ заарештували його квартиру і рахунки
16:37
АМКУ оштрафував на 30 тисяч виробника фейкових ліків від коронавірусу
16:34
МЗС Білорусі прокоментувало відмову України визнати Лукашенка
16:33
Світовий банк виділить "Укравтодору" 65 мільйонів доларів на відновлення доріг Луганщини
16:29
Випускники шкіл у 2021 році складатимуть іспити з математики двох рівнів складності
16:28
Китай призупинив імпорт риби норвезької Havfisk після виявлення коронавіруса
16:13
фото У лікарні помер морпіх, якого в червні поранив російський снайпер
Усі новини...