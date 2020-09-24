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Главнокомандующий об учениях: Наши военные "перекрывают" нормативы в несколько раз

Четверг, 24 сентября 2020, 17:04

Украинские военные демонстрируют высокий уровень на стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия - 2020".

Источник: главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, которого цитирует Армия.Inform

Прямая речь: "Учения "Объединенные усилия - 2020" проводятся по плану. Важно, что нас поддержали наши партнеры. Мощно отреагировали военные Великобритании и США. Продемонстрировали свои современные технические возможности и обучаемость, мобильность своих подразделений. Очень хорошо, что сегодня мы отрабатываем с нашими партнерами вопросы совместной работы.

Пусть этом сегодня на тактическом уровне, но тактический уровень - основа успеха в бою. Президент Украины, министр обороны Украины и я убедились, что у нашей армии высокий уровень подготовки. Нормативы наши военные "перекрывают" в несколько раз".

Детали: Отдельно главнокомандующий отметил подразделения территориальной обороны. Сейчас их применяют не так, как в 2014-м году, а с учетом анализа опыта войны и с учетом опыта партнеров.

По словам Хомчака, воин теробороны должен защитить свое, тогда "не будет ни гиркиних, ни стрелковых". В то же время тероборонцев надо постоянно учить. Главнокомандующий отметил, что это должно стать общим делом местной власти и общества.



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