Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвоката Колесникової знайшли – вона затримана в Мінську

Четвер, 24 вересня 2020, 22:17
Адвоката Колесникової знайшли – вона затримана в Мінську

Адвокат члена президії Координаційної ради Марії Колесникової Людмила Козак затримана нібито за вчинення адміністративного правопорушення.

Джерело: представник ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич, яку цитує "Інтерфакс-Захід"

Пряма мова Ганусевич: "Вона затримана за вчинення адміністративного правопорушення".

Деталі: Знаходиться адвокат в одному з територіальних управлінь внутрішніх справ міста Мінська, повідомила офіційний представник ГУВС.

Передісторія: 24 вересня повідомлялося, що Козак перестала виходити на зв'язок.

Її чоловік подав заяву про викрадення.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: