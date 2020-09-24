Адвоката Колесникової знайшли – вона затримана в Мінську
Четвер, 24 вересня 2020, 22:17
Адвокат члена президії Координаційної ради Марії Колесникової Людмила Козак затримана нібито за вчинення адміністративного правопорушення.
Джерело: представник ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич, яку цитує "Інтерфакс-Захід"
Пряма мова Ганусевич: "Вона затримана за вчинення адміністративного правопорушення".
Деталі: Знаходиться адвокат в одному з територіальних управлінь внутрішніх справ міста Мінська, повідомила офіційний представник ГУВС.
Передісторія: 24 вересня повідомлялося, що Козак перестала виходити на зв'язок.
Її чоловік подав заяву про викрадення.