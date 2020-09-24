Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Адвоката Колесникової знайшли – вона затримана в Мінську

Четвер, 24 вересня 2020, 22:17

Адвокат члена президії Координаційної ради Марії Колесникової Людмила Козак затримана нібито за вчинення адміністративного правопорушення.

Джерело: представник ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич, яку цитує "Інтерфакс-Захід"

Пряма мова Ганусевич: "Вона затримана за вчинення адміністративного правопорушення".

Деталі: Знаходиться адвокат в одному з територіальних управлінь внутрішніх справ міста Мінська, повідомила офіційний представник ГУВС.

Передісторія: 24 вересня повідомлялося, що Козак перестала виходити на зв'язок.

Її чоловік подав заяву про викрадення.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 24 вересня: привітання Лукашенка, коронавірус у дітей

Комітет Ради підтримав створення ТСК щодо "вагнерівців"

інфографікаВ Україні оновили епідемічні зони: Тернопіль потрапив до червоної зони, а Київ – у жовтій

Поки Навальний був у комі, в РФ заарештували його квартиру і рахунки

МЗС Білорусі прокоментувало відмову України визнати Лукашенка

інфографікаЛідери партійних перегонів дещо втратили в рейтингу за місяць до виборів

Усі новини...
Останні новини
22:51
фото, відео"Слуги" набрали родичів помічниками, попри обіцянки Зеленського щодо кумівства – "Схеми"
22:17
Адвоката Колесникової знайшли – вона затримана в Мінську
21:51
Новини економіки: Ахметов "відмиває" $2 млрд, Вітренко пояснює збитки "Нафтогазу"
21:35
Новини 24 вересня: привітання Лукашенка, коронавірус у дітей
21:22
Євросоюз вперше запропонував законодавство про криптовалюти
21:19
Племінниця Трампа подала на нього до суду за "шахрайство зі спадщиною"
21:01
Падіння економіки в Україні не є критичним – ЄБРР
20:50
"Хай стріляють бойовими": МВС Білорусі опублікувало заклик застосувати зброю на мітингах
20:35
Після місцевих виборів Держгеокадастр передасть громадам всі державні сільгоспземлі
20:22
Комітет Ради підтримав створення ТСК щодо "вагнерівців"
Усі новини...