Адвоката Колесниковой нашли - она задержана в Минске
Четверг, 24 сентября 2020, 22:17
Адвокат члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой Людмила Казак задержана якобы за совершение административного правонарушения.
Источник: представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, которую цитирует "Интерфакс-Запад"
Прямая речь Ганусевич: "Она задержана за совершение административного правонарушения".
Детали: Находится адвокат в одном из территориальных управлений внутренних дел города Минска, сообщила официальный представитель ГУВД.
Предыстория: 24 сентября сообщалось, что Казак перестала выходить на связь.
Ее супруг подал заявление о похищении.