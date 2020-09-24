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Адвоката Колесниковой нашли - она задержана в Минске

Четверг, 24 сентября 2020, 22:17

Адвокат члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой Людмила Казак задержана якобы за совершение административного правонарушения.

Источник: представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, которую цитирует "Интерфакс-Запад"

Прямая речь Ганусевич: "Она задержана за совершение административного правонарушения".

Детали: Находится адвокат в одном из территориальных управлений внутренних дел города Минска, сообщила официальный представитель ГУВД.

Предыстория: 24 сентября сообщалось, что Казак перестала выходить на связь.

Ее супруг подал заявление о похищении.



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