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У Білорусі повідомили про викрадення адвоката Колесникової

Четвер, 24 вересня 2020, 19:17

У четвер вдень перестала виходити на зв'язок адвокат Людмила Козак, яка захищає Марію Колесникову.

Джерело: tut.by з посиланням на адвоката Віктора Мацкевича

Пряма мова Мацкевича: "О 13.50 Людмила попрощалася зі своєю колегою, з якої зустрічалася на вул. Комуністичній. Поспішала на судове засідання. До суду вона не приїхала. Машина, припаркована на Комуністичній, закрита".

Джерело: Чоловік Козак подає заяву про викрадення людини в РУВС Центрального району, повідомив Мацкевич.

Що передувало: Колесниковій у Білорусі оголосили підозру в спробі захоплення влади.

Її затримали і потім перевели з СІЗО №1 у Мінську в слідчий ізолятор в Жодіно.

23 вересня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію.

Передісторія:

  • Від 9 серпня у Білорусі не стихають багатотисячні акції протесту по всій країні проти фальсифікованих Олександром Лукашенком виборів президента. Опозиція створила Координаційну раду і вимагає перевиборів. Водночас шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
  • Вранці 7 вересня невідомі вивезли у невідомому напрямку члена Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову, посадивши у мікроавтобус із написом "Зв'язок". Увечері родичі Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення.
  • У Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова виїхали в Україну. Водночас ЗМІ повідомляли про затримання Колесникової на кордоні.
  • Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що Колесникова в пункти пропуску України не прибувала, але двоє її колег перетнули український кордон. Згодом білоруські прикордонники підтвердили затримання Колесникової. 
  • 9 вересня стало відомо, що Колесникова арештована і перебуває у СІЗО № 1 на вулиці Володарського у Мінську. Вона подала заяву про своє викрадення в слідчий комітет Білорусі і вимагає порушити кримінальну справу щодо співробітників комітету держбезпеки.

Теми: Білорусь


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