У Білорусі повідомили про викрадення адвоката Колесникової

У четвер вдень перестала виходити на зв'язок адвокат Людмила Козак, яка захищає Марію Колесникову.

Джерело: tut.by з посиланням на адвоката Віктора Мацкевича

Пряма мова Мацкевича: "О 13.50 Людмила попрощалася зі своєю колегою, з якої зустрічалася на вул. Комуністичній. Поспішала на судове засідання. До суду вона не приїхала. Машина, припаркована на Комуністичній, закрита".

Джерело: Чоловік Козак подає заяву про викрадення людини в РУВС Центрального району, повідомив Мацкевич.

Що передувало: Колесниковій у Білорусі оголосили підозру в спробі захоплення влади.

Її затримали і потім перевели з СІЗО №1 у Мінську в слідчий ізолятор в Жодіно.

23 вересня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію.

Передісторія: