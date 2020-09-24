"Слуги" набрали родичів помічниками, попри обіцянки Зеленського щодо кумівства – "Схеми"

Щонайменше п’ятнадцять народних депутатів України з фракції "Слуга народу" після того, як потрапили до Верховної Ради, призначили своїх родичів чи родичів з найближчого оточення президента Володимира Зеленського своїми помічниками. Деяких з них – на постійній основі, з виплатою підвищених зарплат та премій. Водночас ще кандидат в президенти Володимир Зеленський обіцяв, що у владі "нових облич" "кумівства не буде".

Джерело: розслідування програми "Схеми" – "Сімейні цінності "слуг народу"

Деталі: Як з’ясували журналісти, помічницями на громадських засадах стали дружини братів депутатів Стефанчуків: зокрема, Марина Стефанчук, дружина першого віце-спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука допомогає депутату Данилу Гетманцеву, голові Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Оксана Музика-Стефанчук допомагає своєму чоловікові, нардепу Миколі Стефанчуку.

Микола Стефанчук, який раніше розповідав, що "головне, щоб дружина і чоловік не були в прямому підпорядкуванні, у відповідь "Схемам" повідомив, що в цьому випадку "тут швидше співпраця".

Народна депутатка Людмила Буймістер призначила своїм помічником на громадських засадах свого чоловіка, а у депутатів Юрія Корявченкова та Ігоря Василіва помічницями стали їхні дружини, теж на громадських засадах.

У Олександра Санченка – помічник на громадських засадах його батько. У кількох нардепів помічниками були призначені їхні брати: зокрема, у Олександра Скічка, Миколи Кириченка, Богдана Яременка, Ігоря Копитіна.

Брат Копитіна згадувався на сайті парламенту також і як радник підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який очолює його брат-депутат – хоча у коментарі журналістам Ігор Копитін це заперечував, а за кілька днів повідомив, що звільнив брата з посади помічника.

Також у Георгія Мазурашу помічником на громадських засадах працює брат, з яким, як він каже, "він хрестив дітей". У розмові із журналістами він зауважив: "Ми не вирішуємо якісь там справи – в тому контексті негативному, в якому у нас сприймається кумівство".

Деякі з родичів нардепів стали помічниками на постійній основі, тобто отримали зарплату і премії.

Так, чоловік депутатки Марини Нікітіної, якого вона призначила своїм помічником у парламенті, отримував зарплату з держбюджету впродовж півроку.

Відповідно до документів з Верховної Ради, загалом вийшло близько 95 тисяч гривень. У березні 2020-го Нікітіна попросила його звільнити з цієї посади.

Після обрання депутатом Володимир Тимофійчук попросив призначити помічником свого родича і встановити для нього заробітну плату в 24 тисячі гривень. У НАЗК виявили, що депутат "діяв в умовах реального конфлікту інтересів", тепер ця справа розглядається у Печерському району суді Києва.

Максим Березін також у перший тиждень своєї роботи депутатом попросив призначити своєму брату як помічникові зарплату в сумі 48 тисяч гривень. Згодом Березін це подання відкликав, а у коментарі журналістам заявив, що "бути помічником на громадських засадах – не є порушенням закону".

Підвищення зарплати та призначення премії для свого помічника – сина першого помічника президента Сергія Шефіра – просив народний депутат, заступник голови фракції Юрій Кісєль.

Призначення родичів своїми помічниками, йдеться у розслідуванні, також суперечить передвиборчим обіцянкам кандидата в президенти Володимира Зеленського про те, що "кумівства не буде" і про його країну мрії, – де підставою призначення на посаду стають "розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей".

Водночас більшість опитаних депутатів вважають, що їхні родичі отримали посади помічників через свою професійність.

Олександр Санченко, який призначив своїм помічником батька підкреслив, що "кумівство – коли береться хтось, хто не компетентний, і просто ставиться. Ось це кумівство".

Олександр Скічко розповів, що його брат-помічник має три вищі освіти.

"Він вчився в Англії, в Ірландії, він має МВА з економіки. І він мене консультує періодично по різних питаннях, що стосуються економіки", – зазначив Скічко.

Микола Кириченко заявив, що негативно ставиться до кумівства у владі, але у призначенні свого брата своїм помічником нічого поганого не бачить: "Ну, рідний брат, ви ж самі розумієте...Він сам займається бізнесом, я не прив’язаний до нього".

Юрій Корявченков у відповідь також підкреслив, що його дружина працює його помічником на громадських засадах, без зарплати.

Нагадаємо: 17 вересня Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє близьким родичам ставати помічниками-консультантами депутатів усіх рівнів: як Верховної Ради, так і місцевих рад і Верховної Ради АР Крим.