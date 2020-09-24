"Слуги" набрали родственников помощниками, несмотря на обещания Зеленского о кумовстве – "Схемы"

По меньшей мере пятнадцать народных депутатов Украины из фракции "Слуга народа" после того, как попали в Верховную Раду, назначили своих родственников или родственников из ближайшего окружения президента Владимира Зеленского своими помощниками. Некоторые из них - на постоянной основе, с выплатой повышенных зарплат и премий. В то же время еще кандидат в президенты Владимир Зеленский обещал, что во власти "новых лиц" "кумовства не будет".

Источник: расследование программы "Схемы" – "Семейные ценности "слуг народа"

Детали: Как выяснили журналисты, помощницами на общественных началах стали жены братьев депутатов Стефанчук: в частности, Марина Стефанчук, жена первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчук помогает депутату Данилу Гетманцеву, председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Оксана Музыка-Стефанчук помогает своему мужу, нардепу Николаю Стефанчуку.

Николай Стефанчук, ранее рассказывал, что "главное, чтобы жена и муж не были в прямом подчинении, в ответ" схемы "сообщил, что в этом случае" здесь скорее сотрудничество ".

Народный депутат Людмила Буймистер назначила своим помощником на общественных началах своего мужа, а у депутатов Юрия Корявченкова и Игоря Василива помощницами стали их жены, тоже на общественных началах.

У Александра Санченко - помощник на общественных началах его отец. В нескольких нардепов помощниками были назначены братья: в частности, у Александра Скичко, Николая Кириченко, Богдана Яременко, Игоря Копытина.

Брат Копытина упоминался на сайте парламента также и как советник подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, возглавляющий его братом-депутатом - хотя в комментарии журналистам Игорь Копытин это отрицал, а через несколько дней сообщил, что уволил брата с должности помощника.

Также у Георгия Мазурашу помощником на общественных началах работает брат, с которым, как он говорит, "он крестил детей". В разговоре с журналистами он отметил: "Мы не решаем какие-то дела - в том контексте отрицательном, в котором у нас воспринимается кумовство".

Некоторые из родственников нардепов стали помощниками на постоянной основе, то есть получили зарплату и премии.

Так, муж депутата Марины Никитиной, которого она назначила своим помощником в парламенте, получал зарплату из госбюджета в течение полугода.

Согласно документам, из Верховной Рады, в общем вышло около 95 000 гривен. В марте 2020-го Никитина попросила его освободить от этой должности.

После избрания депутатом Владимир Тимофийчук попросил назначить помощником своего родственника и установить для него заработную плату в 24 000 гривен. В НАПК обнаружили, что депутат "действовал в условиях реального конфликта интересов", теперь это дело рассматривается в Печерском районном суде Киева.

Максим Березин также в первую неделю своей работы депутатом попросил назначить своему брату как помощнику зарплату в сумме 48 000 гривен. Впоследствии Березин это представление отозвал, а в комментарии журналистам заявил, что "быть помощником на общественных началах - не является нарушением закона".

Повышение зарплаты и назначения премии для своего помощника - сына первого помощника президента Сергея Шефира - просил народный депутат, заместитель председателя фракции Юрий Кисель.

Назначение родственников своими помощниками, говорится в расследовании, также противоречит предвыборным обещаниям кандидата в президенты Владимира Зеленского о том, что "кумовства не будет" и о его стране мечты - где основанием для назначения на должность становятся "ум, образование, талант и совесть, а не то, что вместе крестили детей".

В то же время большинство опрошенных депутатов считают, что их родственники получили должности помощников через свой профессионализм.

Александр Санченко, который назначил своим помощником отца подчеркнул, что "кумовство - когда берется тот, кто не компетентен, и просто ставится. Вот это кумовство ".

Александр Скичко рассказал, что его брат-помощник имеет три высших образования.

"Он учился в Англии, в Ирландии, он МВА по экономике. И он меня консультирует периодически по различным вопросам, касающихся экономики ", - отметил Скичко.

Николай Кириченко заявил, что негативно относится к кумовству во власти, но в назначении своего брата своим помощником ничего плохого не видит: "Ну, родной брат, вы же понимаете ... Он сам занимается бизнесом, я не привязан к нему".

Юрий Корявченков в ответ также подчеркнул, что его жена работает его помощником на общественных началах, без зарплаты.

Напомним: 17 сентября Верховная Рада приняла закон, запрещающий близким родственникам становиться помощниками-консультантами депутатов всех уровней: как Верховной Рады, так и местных советов, и Верховной Рады АР Крым.