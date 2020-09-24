"Десна" дебютувала в єврокубках з програшу

Чернігівська "Десна" завершила свій виступ у Лізі Європи на стадії 3 кваліфікаційного раунду турніру. У дебютному для себе матчі в єврокубках "Десна" програла німецькому "Вольфсбургу" з рахунком 0:2.

Поєдинок пройшов у Вольфсбурзі у четвер 24 вересня.

На старті поєдинку господарі поля мали певну територіальну перевагу і більше моментів в атаці. На 16-й хвилині "Вольфсбург" повів у рахунку. Після розіграшу стандарту Жозеу Гілавогі з пару метрів розстріляв ворота українського клубу. "Десна" після пропущеного голу не закрилася на своїй половині поля і проводила швидкі контратаки. Небезпечний удар вийшов у Пилипа Будківського.

На 27-й хвилині після удару головою Андрій Гітченка м`яч пролетів над поперечкою воріт. Під завершення тайму Будківський бив у падінні головою, і знову повз ворота.

На початку другого тайму "Десна" провела кілька небезпечних атак. Два поспіль удари від Юхима Коноплі та Владислава Калитвинцева блокують захисники німецького клубу. На 60-й хвилині чернігівська команда залишається в меншості. За друге попередження був вилучений Йоннас Тамм.

У меншості "Десна" продовжувала боротися з "Вольфсбургом", який після отримання чисельної більшості зменшив оберти. На 83-й хвилині чергова спроба Будківського забити з кількох метрів, також повз ворота. На 88-ій хвилині Даніель Гінчек бив з метрів десяти, і не влучає у рамку воріт.

На другій доданій хвилині до основного часу Гінчек таки забиває з кількох метрів у порожні ворота - 2:0..