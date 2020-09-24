"Десна" дебютировала в еврокубках с проигрыша

Черниговская "Десна" завершила свое выступление в Лиге Европы на стадии 3 квалификационного раунда турнира. В дебютном для себя матче в еврокубках "Десна" проиграла немецкому "Вольфсбургу" со счетом 0: 2.

Поединок прошел в Вольфсбурге в четверг 24 сентября.

На старте поединка хозяева поля имели определенное территориальное преимущество и больше моментов в атаке. На 16-й минуте "Вольфсбург" повел в счете. После розыгрыша стандарта Жозе Гилавоги с пару метров расстрелял ворота украинского клуба.

"Десна" после пропущенного гола не закрылась на своей половине поля и проводила быстрые контратаки. Опасный удар получился у Филиппа Будковского.

На 27-й минуте после удара головой Андрея Гитченко мяч пролетел над перекладиной ворот. Под конец тайма Будковский бил в падении головой, и снова мимо.

В начале второго тайма "Десна" провела несколько опасных атак. Два подряд удара от Ефима Конопли и Владислава Калитвинцева блокируют защитники немецкого клуба. На 60-й минуте черниговская команда остается в меньшинстве. За второе предупреждение был удален Йоннас Тамм.

В меньшинстве "Десна" продолжала бороться с "Вольфсбургом", который после получения численного большинства сбавил обороты. На 83-й минуте очередная попытка Будковского забить с нескольких метров, также мимо ворот. На восемьдесят восьмой минуте Даниэль Гинчек бил метров с десяти, и не попал в створ ворот.

На второй добавленной минуте к основному времени Гинчек таки забивает с нескольких метров в пустые ворота - 2:0.