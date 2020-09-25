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"Колос" після екстратаймів завершує свій похід на Лігу Європи

П'ятниця, 25 вересня 2020, 00:18

У 3 раунді кваліфікації Ліги Європи "Колос" із Ковалівки з рахунком 0:2 поступився хорватській команді "Рієка" і вибуває з боротьби за груповий турнір.

Гра пройшла у хорватському місті Рієка, у четвер 24 вересня.

Перший тайм обидві команди видали з інтенсивним та силовим футболом, але з мінімальною кількістю гольових моментів біля обох воріт. На 13-й хвилині удар Анчі Гнєзда воротар "Колоса" та захисники ледве нейтралізували. Ще кілька нескладних ударів хорватів Євгеній Волинець взяв без проблем.

Гарна відповідь вийшла у "Колоса" лише на 43-й хвилині, коли удар Євгенія Новака вийшов трохи вище воріт. Взагалі, після стартових 30 хвилин "Колос" вирівняв гру.

На старті другого тайму небезпечнішими в атаці вже були гравці "Рієки". Потужні удари були в Стіпе Лончара та Сандро Куленовича - вище воріт. На 83-й хвилині ще один шанс був у Куленовича, але той з кількох метрів ударом головою пробив повз ворота.

Ще в основний час міг вивести "Колос" у наступний раунд Ліги Європи Євген Селезньов. Після пасу з флангу Селезньов заплутався в ногах, і в результаті з трьох метрів пробив вище воріт.

Зазначимо, що практично весь матч у Рієці йшла злива і поле нагадувало велику калюжу.

На 12-й доданій хвилині до основного часу Жозеу Ешкобал після подачі кутового розстріляв ворота "Колоса" з трьох метрів - 1:0. На 116-й хвилині після помилки воротаря "Колоса" рахунок стає 2:0. Команда з Ковалівки не зуміла відповісти на ці м`ячі бодай чимось небезпечним за два екстратайми.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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