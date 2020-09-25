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"Колос" после экстра-таймов завершает свой поход на Лигу Европы

Пятница, 25 сентября 2020, 00:18
Колос после экстра-таймов завершает свой поход на Лигу Европы

В 3 раунде квалификации Лиги Европы "Колос" из Ковалёвки со счетом 0: 2 уступил хорватской команде "Риека" и выбывает из борьбы за групповой турнир.

Игра прошла в хорватском городе Риека в четверг 24 сентября.

Первый тайм обе команды выдали с интенсивным и силовым футболом, но с минимальным количеством голевых моментов у обоих ворот. На 13-й минуте удар Анчи Гнезда вратарь "Колоса" и защитники с трудом нейтрализовали. Еще несколько несложных ударов хорватов Евгений Волынец взял без проблем.

Хороший ответ вышел у "Колоса" лишь на 43-й минуте, когда удар Евгения Новака вышел чуть выше ворот. В целом, после стартовых 30 минут "Колос" выровнял игру.

На старте второго тайма опаснее в атаке уже были игроки "Риеки". Мощные удары вышли у Стипе Лончара и Сандро Куленовича - выше ворот. На 83-й минуте еще один шанс был у Куленовича, но тот с нескольких метров ударом головой пробил мимо ворот.

Еще в основное время мог вывести "Колос" в следующий раунд Лиги Европы Евгений Селезнев. После паса с фланга Селезнев запутался в ногах, и в результате с трех метров пробил выше ворот.

Отметим, что практически весь матч в Риеке шел ливень и поле напоминало большую лужу.

На 12-й добавленной минуте к основному времени Жозе Эшкобал после подачи углового расстрелял ворота "Колоса" с трех метров - 1: 0. На 116-й минуте после ошибки вратаря "Колоса" счет становится 2:0. Команда из Ковалёвки не сумела ответить на эти мячи хотя бы чем-то опасным за два экстратайма.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол
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