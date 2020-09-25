"Баварія" виграла Суперкубок Європи

Німецька "Баварія" стала переможцем Суперкубка Європи з футболу, здолавши іспанську "Севілью" в додаткових екстратаймах з рахунком 2:1.

Матч пройшов у Будапешті в четвер 24 вересня.

Зазначимо, що у цій зустрічі УЄФА уперше з пандемії коронавірусу допустив на трибуни глядачів. На цю гру продавалися квитки на 1/3 місць від місткості стадіону.

"Баварія" видала видовищний матч з великою кількість моментів біля воріт "Севільї", і лише одним забитим голом в основний час. На 13-й хвилині з пенальті "Севілья" повела в рахунку. З 11-метрів переграв Мануеля Нойєра Лукас Окампос.

Мюнхенці ще в перші 45-ть хвилин могли відповісти не одним м`ячем у ворота іспанців. Чудові нагоди втратили Роберт Левандовськи та Бенжамен Павар. На 34-й хвилині "Баварія" зрівнює рахунок після потужного удару Леона Горецка - 1:1.

На початку другого тайму момент вже у "Севільї". Удар де Йонга потягнув Нойєр. Далі вже феєрила "Баварія". Суддя скасовує два голи німецької машини. В одному випадку після офсайду, що показав ВАР та фолу в атаці. Далі були кілька ударів Сержа Гнабрі та Томаса Мюлера та сейви від голкіпера іспанців Яссіна Буну.

На 87-й хвилині "Севілья" таки отримала шанс виграти в основний час, але Нойєр не дав забити Юсеффу Ен-Несірі.

У першій додатковій 15-хвилинці "Баварія" дотиснула суперника. Хоча першою знову мала забивати "Севілья". Ен-Несірі знову загрожував воротам "Баварії", але цього разу влучив у штангу воріт, а на добивання форварду не дав зіграти вже Нойєр. На 104-й хвилині після подачі кутового "Баварія" забиває. Удар Давіда Алаба Буну відбив, а на добивання був першим Хаві Мартінес - 2:1.

Завершальний екстратайм вже був більш спокійним для воріт як "Севільї" так і "Баварії". В останні хвилини ще два моменти забити в цій грі не використав Левандовськи.

Для "Баварії" це другий виграний Суперкубок в історії клубу.