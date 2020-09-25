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"Бавария" выиграла Суперкубок Европы

Пятница, 25 сентября 2020, 00:38

Немецкая "Бавария" стала победителем Суперкубка Европы по футболу, одолев испанскую "Севилью" в дополнительных экстратаймf[ со счетом 2:1.

Матч прошел в Будапеште в четверг 24 сентября.

Отметим, что в этой встрече УЕФА впервые с пандемии коронавируса допустил на трибуны зрителей. На эту игру продавались билеты на 1/3 мест от вместимости стадиона.

"Бавария" выдала зрелищный матч с большим количеством моментов у ворот "Севильи", и только одним забитым голом в основное время. На 13-й минуте с пенальти "Севилья" повела в счете. С 11 метров Мануэля Нойера переиграл Лукас Окампос.

Мюнхенцы еще в первые 45 минут могли ответить не одним мячом в ворота испанцев. Прекрасные возможности потеряли Мариуш Левандовски и Бенжамен Павар. На 34-й минуте "Бавария" сравнивает счет после мощного удара Леона Горецки - 1:1.

В начале второго тайма момент уже у "Севильи". Удар де Йонга потянул Нойер. Далее уже феерила "Бавария". Судья отменяет два гола немецкой машины. В одном случае после оффсайда, который показал ВАР и фола в атаке. Далее были несколько ударов Сержа Гнабри и Томаса Мюллера и сейвы от голкипера испанцев Яссина Буну.

На 87-й минуте "Севилья" же получила шанс выиграть в основное время, но Нойер не дал забить Юсеффу Эн-Несири.

В первой дополнительной 15-минутке "Бавария" дожала соперника. Хотя первой снова должна была забивать "Севилья". Эн-Несири снова угрожал воротам "Баварии", но на этот раз попал в штангу ворот, а на добивание форварду не дал сыграть уже Нойер. На 104-й минуте после подачи углового "Бавария" забивает. Удар Давида Алаба Буну отбил, а на добивании был первым Хави Мартинес - 2:1.

Завершающий экстра-тайм уже был более спокойным для ворот как "Севильи" так и "Баварии". В последние минуты еще два момента забить в этой игре не использовал Левандовски.

Для "Баварии" это второй выигранный Суперкубок в истории клуба.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол


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