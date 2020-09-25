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Міграційна служба закрилась на карантин через спалах COVID-19

П'ятниця, 25 вересня 2020, 00:58
Міграційна служба закрилась на карантин через спалах COVID-19

Апарат Міграційної служби припинив прийом громадян через виявлення коронавірусу у працівників ДМС.

Джерело: Міграційна служба у facebook

Деталі: Через спалах захворювання відомство не прийматиме громадян та обмежило доступ до приміщення за адресою Володимирівська, 9 у Києві. 

У скількох саме співробітників ДМС виявили коронавірус не повідомляється. Проте зазначається, що в установі проводять заходи із дезинфекції. 

Нагадаємо:

  • За добу 23 вересня позитивний результат тесту на COVID-19 отримали 3 372 жителів України, 52 хворих померли, а 1 788 пацієнтів одужали, було госпіталізовано 685 людей.

Українська правда

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Теми: коронавірусМіграційна служба
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