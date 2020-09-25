Миграционная служба закрылась на карантин из-за вспышки COVID-19

Аппарат Миграционной службы прекратил прием граждан из-за обнаружения коронавируса в работников ГМС.

Источник: Миграционная служба в facebook

Детали: Из-за вспышки заболевания ведомство не будет принимать граждан и ограничило доступ в помещение по адресу Владимирская, 9 в Киеве.

У скольких именно сотрудников ГМС обнаружили коронавирус не сообщается. Однако отмечается, что в учреждении проводят мероприятия по дезинфекции.

Напомним: