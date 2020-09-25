Миграционная служба закрылась на карантин из-за вспышки COVID-19
Пятница, 25 сентября 2020, 00:58
Аппарат Миграционной службы прекратил прием граждан из-за обнаружения коронавируса в работников ГМС.
Источник: Миграционная служба в facebook
Детали: Из-за вспышки заболевания ведомство не будет принимать граждан и ограничило доступ в помещение по адресу Владимирская, 9 в Киеве.
У скольких именно сотрудников ГМС обнаружили коронавирус не сообщается. Однако отмечается, что в учреждении проводят мероприятия по дезинфекции.
Напомним:
- За сутки 23 сентября положительный результат теста на COVID-19 получили 3 372 жителя Украины, 52 больных умерли, а 1 788 пациентов выздоровели, были госпитализированы 685 человек.
Украинская правда