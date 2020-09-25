Пандемія: другу добу поспіль у світі фіксують більше 300 тисяч нових хворих
За минулу добу (23 вересня) у світі виявили майже 315 тисяч випадків коронавірусу. Майже таку ж кількість нових хворих зареєстрували і 22 вересня.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Найбільше нових випадків підтвердили в Індії, США та Бразилії. Зросло число захворювань у Франції, Аргентині та Іспанії – там більше 10 тисяч.
Понад 6 тисяч хворих виявили в Перу, Колумбії, Росії, Великій Британії та Ізраїлі.
За цей же період померли 5872 осіб із підтвердженим коронавірусом.
Наразі у світі хворіють на COVID-19 7 мільйонів 498 тисяч осіб. Загинули від ускладнень більше 987 тисяч, а вилікувались – майже 24 мільйони.
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Нагадаємо:
- За добу 23 вересня позитивний результат тесту на COVID-19 отримали 3 372 жителів України, 52 хворих померли, а 1 788 пацієнтів одужали, було госпіталізовано 685 людей.