Пандемія: другу добу поспіль у світі фіксують більше 300 тисяч нових хворих

За минулу добу (23 вересня) у світі виявили майже 315 тисяч випадків коронавірусу. Майже таку ж кількість нових хворих зареєстрували і 22 вересня.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків підтвердили в Індії, США та Бразилії. Зросло число захворювань у Франції, Аргентині та Іспанії – там більше 10 тисяч.

Понад 6 тисяч хворих виявили в Перу, Колумбії, Росії, Великій Британії та Ізраїлі.

За цей же період померли 5872 осіб із підтвердженим коронавірусом.

Наразі у світі хворіють на COVID-19 7 мільйонів 498 тисяч осіб. Загинули від ускладнень більше 987 тисяч, а вилікувались – майже 24 мільйони.

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