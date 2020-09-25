Пандемия: вторые сутки в мире фиксируют больше 300 тысяч новых больных
За минувшие сутки (23 сентября) в мире обнаружили почти 315 тысяч случаев коронавируса. Почти такое же количество новых больных зарегистрировали и 22 сентября.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Больше всего новых случаев подтвердили в Индии, США и Бразилии. Возросло число заболеваний во Франции, Аргентине и Испании – там больше 10 тысяч.
Более 6000 больных обнаружили в Перу, Колумбии, России, Великобритании и Израиле.
За этот же период умерли 5872 человек с подтвержденным коронавирусом.
Сейчас в мире болеют COVID-19 7 миллионов 498 тысяч человек. Погибли от осложнений больше 987 тысяч, а вылечились – почти 24 миллиона.
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Напомним:
- За сутки 23 сентября положительный результат теста на COVID-19 получили 3 372 жителя Украины, 52 больных умерли, а 1 788 пациентов выздоровели, были госпитализированы 685 человек.