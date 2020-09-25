Найманці порушили "тишу" із протитанкового гранатомета – ООС
П'ятниця, 25 вересня 2020, 07:40
24 вересня російські окупанти один раз порушили режим припинення вогню.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Деталі: Так, біля Кам’янки бойовики здійснили постріл з ручного протитанкового гранатомета.
"Постріл був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали", – зазначили військові. Серед наших військових бойових втрат та поранень немає.
Від початку поточної доби по всій лінії розмежування спостерігається.
Українська правда