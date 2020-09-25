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Найманці порушили "тишу" із протитанкового гранатомета – ООС

П'ятниця, 25 вересня 2020, 07:40

24 вересня російські окупанти один раз порушили режим припинення вогню. 

Джерело: повідомлення штабу ООС  

Деталі: Так, біля Кам’янки бойовики здійснили постріл з ручного протитанкового гранатомета.

"Постріл був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали", – зазначили військові. Серед наших військових бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби по всій лінії розмежування спостерігається.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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