Найманці порушили "тишу" із протитанкового гранатомета – ООС

24 вересня російські окупанти один раз порушили режим припинення вогню.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Так, біля Кам’янки бойовики здійснили постріл з ручного протитанкового гранатомета.

"Постріл був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали", – зазначили військові. Серед наших військових бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби по всій лінії розмежування спостерігається.