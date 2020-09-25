Наемники нарушили "тишину" с противотанкового гранатомета – ООС
Пятница, 25 сентября 2020, 07:40
24 сентября российские оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: Так, у Каменки боевики совершили выстрел из ручного противотанкового гранатомета.
"Выстрел был неприцельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали", – отметили военные. Среди наших военных боевых потерь и ранений нет.
С начала текущих суток по всей линии разграничения наблюдается.
Украинская правда