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Наемники нарушили "тишину" с противотанкового гранатомета – ООС

Пятница, 25 сентября 2020, 07:40

24 сентября российские оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Так, у Каменки боевики совершили выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

"Выстрел был неприцельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали", – отметили военные. Среди наших военных боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток по всей линии разграничения наблюдается.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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