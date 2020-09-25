Наемники нарушили "тишину" с противотанкового гранатомета – ООС

24 сентября российские оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Так, у Каменки боевики совершили выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

"Выстрел был неприцельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали", – отметили военные. Среди наших военных боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток по всей линии разграничения наблюдается.